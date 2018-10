Vidal anunció avances en la transparencia policial: "Puede haber una fuerza distinta”

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció ayer nuevas medidas de control y transparencia en la Policía Bonaerense y remarcó: "Estamos dispuestos a tomar todas las decisiones valientes que sean necesarias para demostrar que puede haber una Policía de la Provincia distinta".

"La policía con delincuentes era posible por un Estado que no se hacía cargo de la policía ni de lo que necesitaba, o que era cómplice", afirmó la mandataria durante un acto realizado en la ciudad de La Plata.

Según Vidal, "la política ha sido la mayor responsable de que la policía haya alcanzado los niveles de corrupción que alcanzó. Sé que dentro de la fuerza hubo policías con miedo, desalentados, pero hoy hay un gobierno y un equipo de jefes de policía comprometidos con que esos policías crezcan y tengan su lugar, y así vamos a tener vecinos mejor cuidados. Acá hay un gobierno que al que trabaja bien lo va a acompañar, respetar y reconocer, y al que quiera ser parte del delito, no le va a dar tregua".

Al presentar un registro público de policías exonerados o inhabilitados, junto al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, la cúpula de la fuerza policial y un grupo de efectivos ascendidos por mérito, la gobernadora manifestó la necesidad de "dejar atrás un pasado en el que, durante muchos años, cuando se hablaba de la policía de la Provincia, se hablaba de la maldita policía. Una policía en la que había corrupción y delito porque había un estado, un gobierno, que decidía mirar hacia otro lado o no hacerse cargo del problema, una policía en la que daba lo mismo hacer las cosas bien o hacerlas mal, el policía que arriesgaba su vida saliendo a la calle era igual al que negociaba con los narcos".

"Eso empezó a cambiar en diciembre de 2015. Nadie pensaba que se podía cambiar, una purga no resolvía el problema. Necesitábamos una política, reglas de transparencia que llegaran para quedarse, que se sostuvieran en el tiempo. A partir de hoy van a estar publicado en internet el registro de policías exonerados e inhabilitados desde 1966 para acá: hay 8.500 policías en ese registro, con su nombre, su apellido y la causa de su exoneración para que todos los bonaerenses, sin ningún tipo de restricción, puedan acceder a esa información", explicó.

Vidal remarcó que "esta decisión se suma a muchas que ya tomamos desde diciembre de 2015. La primera fue la obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas: hoy hay 15 mil policías que presentan su declaración jurada y lo hacen cada año, desde el jefe de la Policía hasta el jefe de calle. También la presenta el ministro y, por supuesto, la presento yo: uno no puede pedirle a los demás lo que uno no está dispuesto a hacer. Hoy todos los funcionarios de la provincia lo hacen".

"Hay una decisión política del ministro, mía y de todo el equipo de gobierno para que la policía sea un lugar que recupere la confianza y el respeto de todos los bonaerenses, para que haya más seguridad. Para que haya seguridad, no puede haber delincuentes dentro de la policía. En cualquier institución o ámbito del estado puede haber focos de corrupción. Lo que no habrá nunca más es la decisión de encubrirlo, taparlo o mirar para otro lado", prosiguió.

Detalles del anuncio

En un nuevo paso hacia la transparencia en las Fuerzas de Seguridad, el Gobierno Bonaerense publicó el Registro de Policías Expulsados e Inhabilitados de la Provincia de Buenos Aires (REPEI). Se podrá acceder a través del sitio web gba.gob.ar/registrodeexpulsados que pone a disposición el detalle de los 8.500 policías expulsados desde 1966 hasta el día de hoy. Tiene como objetivo centralizar, organizar y poner a disposición de todos los bonaerenses y de los organismos de la Administración Pública la información actualizada de cada caso.

Desde diciembre de 2015, se realizaron más de 27 mil sumarios, 926 por enriquecimiento ilícito. Además, se apartaron más de 11.500 policías —una cifra que supera a la de los diez años anteriores— más de 2 mil fueron suspendidos y más de 700, detenidos.

En el Registro estará especificado todo el personal policial que haya recibido sanciones de expulsión, cesantía o exoneración por parte del Ministerio de Seguridad, e inhabilitaciones ordenadas por el Poder Judicial. A su vez, se puntualizarán las rehabilitaciones de funcionarios policiales y las sentencias dictadas por órganos judiciales que dispongan condenas a prisión y reclusión. Será actualizado de manera periódica por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad.

El REPEI contendrá nombre y apellido del efectivo sancionado, junto con número de legajo, de expediente de su sumario, número y fecha de la resolución por la que resultó expulsado y su último destino. Esto permitirá tener una base de datos a partir de la cual se podrá confeccionar un mapa dinámico con información sobre la situación de cada uno de ellos.