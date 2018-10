Solicitan el retorno del tren de pasajeros a localidades bonaerenses y pampeanas

Actualmente el tren de pasajeros continúa circulando con un servicio limitado entre Once y Chivilcoy, debido a que hasta hace un mes atrás estaban arreglando el Puente de Mechita, que fue derribado por la inundación de 2015, y que ahora ya está restaurado, probado y transitable.

De esta manera, a principios de octubre comenzaron a circular las formaciones de carga de la empresa Ferro Expreso hasta Bragado desde donde continúa su recorrido hacia localidades del interior bonaerense y la provincia de La Pampa.

Cabe destacar que Bragado estuvo desconectada durante más de dos años con el servicio ferroviario, debido al rompimiento del viaducto mencionado anteriormente ubicado el partido de Alberti que fue derribado por la fuerza del agua, al igual que el puente Tío Antonio, que fue el primero en rehabilitarse.

Es una ciudad estratégica para la Región, ya que las vías del ferrocarril Sarmiento desde ahí se bifurcan en dos ramales que conectan más adelante con los distritos de General Pico y Santa Rosa, provincia de La Pampa, un recorrido que hacía la ex empresa Ferrobaires y que Trenes Argentinos Pasajeros imitó por un limitado tiempo hasta la inundación.

Ramal Once – Pico

La suspensión de el ramal con destino a General Pico dejó ciudades como Los Toldos, Lincoln, General Pinto y General Villegas desconectadas con el transporte de pasajeros.

A las ciudades citadas, hay que agregar las paradas intermedias que existen entre una y otra, que generalmente corresponden a pueblos o parajes pertenecientes a esos distritos.

En este sentido, el 5 de octubre último, el viceintedente de la localidad de General Pico, José Osmar García, aseguró que “estarían las condiciones dadas para que se reanude el servicio del tren de pasajeros de Once a La Pampa, que fue suspendido hace más de dos años, luego de las roturas que provocaron las inundaciones en los puentes sobre el arroyo La Clarita (puente Tío Antonio) y sobre el Río Salado (Puente Mechita), en la provincia de Buenos Aires”.

“Para mediados de octubre, el servicio que llega hasta Chivilcoy debería llegar a Bragado, porque los puentes están terminados. Ahora el tren está en condiciones no solo de llegar a Bragado sino también estaría en condiciones de venir a La Pampa, porque el servicio no se levantó, se suspendió por un problema climático que generó la rotura de los puentes. Ahora los puentes están reparados y eso quiere decir que el servicio se debería restablecer”, dijo el funcionario piquense.

Además agregó: “Tenemos que esperar qué resolución se toma, porque ahora depende de una decisión política, pero los trenes de larga distancia están corriendo todos, como los que van a Bahía Blanca, Mar Del Plata, Rosario, Junín, Tucumán y Córdoba. Terminado este problema de los puentes, tendría que llegar a La Pampa”.

Ramal Once - Santa Rosa

En el caso del ramal a Santa Rosa, el tren dejó aisladas a las ciudades bonaerenses como 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen, también con paradas intermedias, un recorrido que supo hacer la ex Ferrobaires y que Trenes Argentinos operó hasta la inundación de 2015.

En estos días, el diputado Avelino Zurro solicitó el regreso del tren de pasajeros a la ciudad de Pehuajó. A través de una presentación en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, celebró el inminente retorno del servicio ferroviario a Bragado y solicitó a los gobiernos provincial y nacional la restitución del tramo Capital Federal - Santa Rosa.

“Para los que somos del interior, sobre todo para los que somos del oeste de la provincia de Buenos Aires, sabemos lo que significa que pase un tren de pasajeros por nuestros pueblos, sobre todo por el valor simbólico respecto a la integración, y por la posibilidad de que muchos vecinos accedan a un costo mucho menor de transporte. En el caso de la ciudad de Pehuajó, la vigencia del tren de pasajeros se vio notablemente reflejada en el entusiasmo que provocó recientemente la actividad denominada `Expo Generar´”, sostuvo Zurro.

Además, remarcó: “Por eso cuando el tren de pasajeros -durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner – volvió a nuestra ciudad, para nosotros fue una decisión política muy importante. Y con la misma dificultad vimos cómo ese tren dejaba de venir a partir de lo ocurrido en los pasos de los puentes, pero sobre todo por la falta de la decisión política de los gobiernos Nacional y Provincial de invertir en los trenes”.

También recordó que “en su momento, por una gestión del intendente Pablo Zurro, se había logrado la puesta en marcha de una licitación de más de cinco millones de pesos, con una fuerte inversión en infraestructura para que la Estación de trenes de Pehuajó sea modernizada y renovada, licitación que este Gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal dieron de baja”.

Antecedentes y actualidad

Desde 2015 y por la inundación que azotó en la zona, el puente ferroviario de la línea Sarmiento a la altura de Mechita había quedado obsoleto por lo que, desde ese año, las formaciones de pasajeros ya no llegan a ciudades principales como Lincoln, Bragado, Los Toldos, Villegas, Pehuajó y Trenque Lauquen.

Actualmente, las formaciones con el tren chino opera con servicio reducido entre Once, Chivilcoy y Alberti, ya que ese fuerte temporal había generado daños en el sector ubicado entre Mechita y Bragado, una localidad clave porque desde ahí se bifurcan dos ramales hacia General Pico y Santa Rosa (La Pampa) atravesando ciudades bonaerenses.

De esta manera, dentro del ramal con destino a General Pico, ciudades como Los Toldos, Lincoln, General Pinto y Villegas con paradas intermedias, quedaron desconectadas con el transporte de pasajeros y hoy la ilusión es más factible.

En el caso del ramal a Santa Rosa, el tren dejó aisladas a las ciudades bonaerenses de 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen, también con paradas intermedias, un recorrido que supo hacer la ex Ferrobaires y que Trenes Argentinos estaba operando.

En la actualidad, esta obra finalizada, que demandó varios meses, permitirá recuperar el uso del ramal de pasajeros Once-Bragado, trayecto que está interrumpido desde agosto de 2015 luego de la inundación que desestabilizó algunos pilotes del puente ferroviario.

Cabe destacar que en 2016 se había instalado un obrador de la empresa encargada que estaba trabajando, pero la inundación del 2017 dejó inconclusa la obra postergando nuevamente las labores que finalizaron este año.

Hoy, con el tren de cargas ya circulando por los rieles, solo resta volver a ver el de pasajeros trasladando a miles de bonaerenses y pampeanos que buscan llegar a Capital Federal o a destinos regionales.