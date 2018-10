Día Mundial contra el Cáncer de Mama: piden hacer mamografías cada dos años

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, desde la cartera Sanitaria de la provincia de Buenos Aires advierten que existen varias terapias para el cáncer de mama y que la mayoría de las mujeres con esta enfermedad se curan.

“Cada vez hay más tratamientos terapéuticos, cada vez son menos agresivos, menos mutilantes”, señaló María Viniegra, coordinadora del Plan Provincial de Control del Cáncer (PPCC).

Y explicó que “hay distintos tipos de cáncer, cada uno con un pronóstico y tratamiento distintos, por lo que es importante hacer una caracterización adecuada para poder definir cuál es el mejor tratamiento disponible”.

El cáncer de mama es el crecimiento anormal de las células de la glándula mamaria. En Argentina es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres.

Los especialistas afirman que todas las mujeres entre 50 y 70 años deben realizarse una mamografía cada dos años. Pero aclaran que en caso de antecedentes familiares importantes, deben consultar al médico para que aconseje cuál es la mejor forma de prevenir y cuándo empezar a hacer mamografías.

Al respecto, indican que sólo el 5% de los casos de cáncer de mama es hereditario.

Viniegra insistió en realizar consultas en el primer nivel de atención, donde se determinará si es necesario o no efectuar estudios específicos de acuerdo a cada diagnóstico.

También indicó que es importante la consulta con especialistas en caso de notar alguna anormalidad en las mamas o axilas como bultos o durezas, heridas o pocitos en la piel, hundimiento, cambios o derrame de sangre en pezones.

Pero no recomendó el autoexamen ya que "está demostrado que no es efectivo para la detección precoz del cáncer de mama".

El Plan Provincial de Control de Cáncer, creado por resolución en 2016, es un programa sanitario destinado a contribuir al cuidado de los habitantes de la provincia de Buenos Aires en la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Este Programa ofrece tratamientos de quimioterapia, hormonoterapia y anticuerpos monoclonales a más de 2.500 bonaerenses que no cuentan con cobertura de obra social.

Entre los factores que contribuyen al crecimiento de esta enfermedad, el PPCC destaca ser mayor de 50 años, el exceso de peso, la falta de actividad física, y tener el primer parto luego de los 30 años.