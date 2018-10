Arranca el debate por la ley de alquileres

La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados se reunirá hoy para avanzar con el análisis del proyecto de ley de Alquileres, que obtuvo media sanción del Senado hace dos años.

La comisión está presidida por el oficialista Daniel Lipovetzky y el encuentro comenzará a las 14:00 en el segundo piso del Anexo C de la Cámara Baja.

La iniciativa prevé que se podrán usar garantías bancarias para alquilar un inmueble, y que se podrá actualizar cada seis meses el valor de locación, en base al coeficiente de variación salarial y el índice de inflación.

También, establece que la comisión de la inmobiliaria la pague sólo el propietario (como sucede en la Ciudad de Buenos Aires) y aumenta de dos a tres años el plazo de los contratos de alquiler.

Además, el Gobierno pretende que se formalicen los contratos, es decir, que se “blanqueen” los alquileres.

“Vamos a avanzar en el proyecto para obtener dictamen. Se trata de afecta a 7 millones de argentinos que alquilan y que no tenían una ley”, dijo Lipovetzky.

Por su parte, el presidente Mauricio Macri reclamó al Congreso que “avance pronto” con la sanción de la ley.

“Desde hace décadas, no hay una nueva Ley. Por eso, presentamos un proyecto para darles a los inquilinos soluciones concretas a temas como garantías, actualización”, dijo el jefe de Estado.

Este lunes, el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, Armando Pepe, advirtió que si el proyecto es sancionado por el Congreso, “muchas propiedades se van a retirar del mercado locativo para ponerse a la venta”.