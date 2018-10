Polémica: un colegio de Pilar busca prohibir que las chicas usen polleras para "evitar las tentaciones"

Los estudiantes del colegio San José de Pilar se sorprendieron cuando dos preceptores recibieron la orden de medir las polleras de todas las alumnas y las obligaron a bajar el dobladillo de quienes no tienen la medida "correcta", que sería dos centímetros por arriba de la rodilla.

Según los medios locales, desde la institución no quieren que las alumnas usen polleras a partir de 2019 para "evitar las tentaciones". De acuerdo al sitio Pilaradiario.com, desde el colegio prefirieron no hablar del tema pero no desmintieron la información

“Lo hacen con reglas un preceptor y una preceptora, que lo vemos muy mal porque nadie debería tener contacto físico con nosotras que somos alumnas y menos midiéndonos las polleras, peor aún que lo hacen contra nuestra voluntad”, aseguraron al mismo medio alumnas que asisten al colegio católico San José, quienes prefirieron no dar a conocer su identidad.

Según relataron varios alumnos, la directora de la institución y el representante legal pasaron por varios cursos a explicar la medida y remarcaron: “nos dijeron que las chicas vienen con polleras muy cortas y que de esa manera provocan, por lo que quieren evitarlo prohibiendo las polleras”.