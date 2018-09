El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, fue muy duro esta mañana con la toma protagonizada por trabajadores de Astillero Río Santiago, que culminó esta madrugada, y dijo que en la fábrica "hace diez años que no hacen ningún barco".

El titular de la cartera económica de la Provincia dijo que la toma fue algo "violento porque treparon las rejas, abrieron las puertas, invadieron todas las oficinas, a los empleados los intimidaron, hubo algunos daños menores e intervinieron las computadoras".

Con relación al funcionamiento de Astillero, el ministro señaló que "es una empresa del estado provincial que hace años está funcionando con una producción muy baja" al punto que en la actualidad "el 1% de sus ingresos lo recauda con las reparaciones que hace".

Lacunza indicó que Astillero tiene 3.200 empleados y que "el Estado, los bonaerenses, ponen por año 3.500 millones de pesos, de los cuales el 99% va a sueldos, de ahí que María Eugenia Vidal nos pide que asignemos bien los recursos. Con ese dinero podemos universalizar el almuerzo a todos los alumnos de primaria y jardín de infantes".

En ese marco fue que dijo que "hace diez años que no hacen un barco" y que "nosotros ponemos en cuestión algunos privilegios, algunas cosas que consideramos ilegales que ya denunciamos". "Son los únicos trabajadores de la Argentina que cobran vacaciones dos veces", afirmó. Y señaló que "con las actuales condiciones de producción hacer un barco en el astillero vale diez veces más caro que en el mundo. La Provincia no está planteando privatizarla ni venderla. Por una cuestión práctica, es inviable, nadie querría comprarlo. Tampoco estamos planteando despidos, estamos planteando que pasen a hacer obra pública que tanto hace falta en la Provincia".