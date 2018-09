Vidal apoya la reelección de Macri

A un año de las elecciones presidenciales, la mandataria provincial descartó presentarse como candidata a la Casa Rosada y ratificó su respaldo a la intención oficial de que el líder del PRO vaya por la renovación de su mandato al frente de Poder Ejecutivo.

"Sin dudas", respondió rápidamente la referente del PRO al ser consultada sobre si el jefe de Estado debe ser reelecto en los comicios de 2019, tras lo cual explicó: "La Argentina tiene un proceso comenzado que necesita más tiempo para consolidarse".

La gobernadora remarcó además que pese a la dura situación económica y social que enfrenta el Gobierno, a Macri lo ve "bien, entero, tranquilo" y agregó: "Cuando uno atraviesa este tipo de situaciones lo más importante es tener un liderazgo en eje, con temple, con tranquilidad".

No obstante, Vidal pidió no enfocarse en la cuestión electoral: "Es el último tema del que tenemos que hablar en un contexto en el que la gente está preocupada por llegar a fin de mes, la inflación está pegando. Nuestra tarea es estar cerca de la gente y trabajando mucho para dar respuestas concretas".

En diálogo con Radio La Red, la mandataria del distrito más poblado del país insistió en que "cuando hay problemas, más que preocuparse hay que ocuparse" porque "de eso se trata la tarea" de quienes ocupan cargos en el Gobierno.

"Ocuparse de acompañar e investigar qué fue lo que pasó con la maestra (Corina De Bonis) secuestrada y golpeada en Moreno; de la mayor demanda de alimentos porque la inflación subió y pega sobre todo ahí; sostener a las PyMEs que necesitan financiarse con una tasa que puedan afrontar; y no dejarse de ocupar de las cosas que más allá de este nuevo escenario nos ocupábamos antes, como las obras para inundaciones o rutas", agregó.

Asimismo, la dirigente oficialista se refirió a la posibilidad de que se profundice el malestar social a fin de año y haya incidentes y afirmó que "para diciembre uno no se prepara en noviembre, sino que se prepara todo el año".

"Nosotros empezamos en marzo, universalizando el desayuno y la merienda de todos los chicos de escuelas públicas primarias; en junio aumentamos todos los programas sociales en un 30 por ciento; y en septiembre acabamos de hacer lo mismo", indicó.

Y agregó: "Nos estamos adelantando a los problemas, más allá de que estamos haciendo un trabajo permanente de recorrer los barrios más pobres de la Provincia todos los días, trabajamos con todos los intendentes del Conurbano de cualquier partido.

Estamos haciendo todo para que no haya problemas".

Finalmente, Vidal también aseguró que "sin dudas" hay un "club del helicóptero", pero remarcó que "es minoritario" y que "cada vez tiene menos poder sobre la gente".

"Los argentinos aprendimos y no queremos más volver hacia atrás, no queremos saqueos, no queremos que un Presidente elegido no termine su mandato. Por eso esas expresiones son minoritarias, muy minoritarias", concluyó la mandataria, que cuestionó las "declaraciones" del líder de MILES, Luis D´Elía, y la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe Bonafini.