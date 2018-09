Vidal anunció mejoras: "No vamos a dejar solos a los que más nos necesitan"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró ayer que "no vamos a dejar solos a los que más nos necesitan", al anunciar un nuevo incremento de 500 millones de pesos para los programas sociales, las jubilaciones mínimas y las asignaciones familiares de los empleados públicos. Con esta suma, la asistencia hacia los sectores más pobres recibirá este año un total de 1.200 millones adicionales a las partidas determinadas por el presupuesto provincial aprobado para 2018.

"Desde el primer día pusimos como prioridad cuidar a los que más lo necesitan", aseveró Vidal, quien remarcó que "no los vamos a dejar solos en este momento" frente "al aumento de la inflación en los alimentos, que le pega a los que menos tienen".

Durante un acto realizado en el Centro Barrial de Infancia "El Ceibo" del partido de Vicente López, la mandataria remarcó que "estos problemas no tienen soluciones mágicas pero sí exigen compromiso, vocación de ayudar y respuestas concretas como las que anunciamos hoy".

"Estamos convencidos de que este momento difícil va a pasar, que lo vamos a superar", prosiguió la gobernadora, quien estuvo acompañada por el intendente local, Jorge Macri, y los ministros de Economía, Hernán Lacunza; y Desarrollo Social, Santiago López Medrano.

Vidal subrayó que su gestión cuenta con el apoyo de los intendentes, "que trabajan con nosotros en esta misma tarea, en equipo", y advirtió que "si hace falta tomar nuevas medidas antes de fin de año lo vamos a hacer, porque ésta es nuestra prioridad".

Dijo además que, hasta agosto, el gobierno provincial había incrementado la partida presupuestaria destinada a la asistencia social en unos 700 millones de pesos, y que ahora se sumarán otros 500 millones para ampliar el monto de los productos "que reciben los comedores escolares, aumentar el plan Más Vida, el plan alimentario más importante de la Provincia, y subir las jubilaciones mínimas y las asignaciones familiares, para llegar casi al 40 por ciento en lo que va del año".

Contención

"Tenemos que estar presentes para garantizar que todos reciban toda la alimentación y nutrición que necesitan sus familias. Seguimos yendo a los barrios todos los días: recorremos, escuchamos y estamos presentes junto a los que todavía luchan contra la pobreza, para que nadie nos cuente lo que pasa, sino para saberlo nosotros por nosotros mismos. Para que el Estado llegue para quedarse y no hagan falta ni los punteros ni intermediarios ni los narcos, ni haya aprovechamiento político de nadie", continuó.

Detalles del anuncio

-Programa Más Vida

A partir de octubre va a aumentar 15% el valor del Programa de modo que un jefe de familia pasará de percibir $448 a $ 515 y el módulo por hijo de $314 a $361. Desde diciembre de 2015, se implementó un incremento del 415%. La última suba tuvo lugar en agosto y consistió en 15% más retroactivo a mayo y la entrega de un refuerzo invernal de $700 para todos los titulares del programa.

A través del Plan Más Vida, la Provincia acompaña mes a mes a 300 mil familias bonaerenses que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, embarazadas, madres en periodo de lactancia y niños hasta el ingreso en el sistema escolar primario.

-Servicio Alimentario Escolar (SAE)

A partir de octubre, habrá un aumento extra del 15% en el monto destinado a las raciones por lo cual el almuerzo tendrá un valor de $21,68 y el desayuno o merienda de $13,63. Desde el inicio de la gestión, se brindó un incremento acumulado de 245%.

El Servicio Alimentario Escolar garantiza todos los días desayuno, almuerzo y/o merienda para 1.700.000 chicos de los 135 municipios de la Provincia. Algunas de las mejoras que se implementaron en este programa fue la definición de un menú obligatorio que garantiza un piso mínimo de nutrientes y en 2018 se universalizó el Servicio para que todos los alumnos de todas las escuelas públicas de nivel inicial y primario reciban desayuno o merienda.

Además, para garantizar un estándar alto de calidad, se puso en marcha un sistema permanente de monitoreo y control del SAE mediante auditorías en terreno y a través de un sistema de denuncias por Whatsapp en la línea 221-505-9999, a la que se puede comunicar cualquier persona: padres, auxiliares de cocina, directores de escuelas, docentes y alumnos.

-Becas de las Unidades de Desarrollo Infantil (UDIs)

A partir de octubre, se incrementarán 15% las becas de las Unidades de Desarrollo Infantil. Desde el inicio de la gestión, el aumento acumulado alcanza el 122%.

Las becas de las Unidades de Desarrollo Infantil refuerzan la alimentación y colaboran en el proceso de aprendizaje para chicos de 0 a 18 años.

-Jubilación Mínima

Los jubilados también percibirán una mejora en sus ingresos, con una suba del 15% en la Jubilación Mínima a partir de octubre.

En 2018, se brindó un aumento del 41%. En julio de este año realizamos un aumento en la jubilación mínima del 23%

-Asignaciones Familiares

A partir de octubre, aumentarán 15% las asignaciones familiares que perciben los trabajadores de la Provincia que tienen hijos y cuyos salarios son inferiores a $21 mil brutos.

En lo que va del año, se acumula una suba de 40% para las familias incluidas por debajo de ese monto. En julio aumentaron 21,8% en las asignaciones familiares, y se modificaron los tramos y topes que dan el derecho a percibirla.

-Otras medidas implementadas

En 2016 se puso en marcha el programa Un Vaso de Leche por Día para poder garantizar su acceso a niños y mujeres embarazadas. De esta manera, se complementó la alimentación, colaborando con el aporte de nutrientes fundamentales para fortalecer las defensas. Este año, se integraron 18 nuevos municipios al Programa alcanzando un total de 60 y 407 mil bonaerenses beneficiados.

Asimismo, para acompañar a las organizaciones que día a día brindan ayuda a muchas familias, en agosto se impulsó una red de fortalecimiento de espacios comunitarios a través del pago de un monto mensual para la compra de alimentos, equipamiento de cocina, garrafas y pago de servicios.