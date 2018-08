Baradel dijo que “el Gobierno bonaerense no da respuestas"

El secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, expresó que "le quieren hacer creer a la sociedad que no hay recursos", refiriéndose al conflicto entre el Gobierno bonaerense y los gremios docentes, quienes rechazaron la nueva oferta salarial de aumento de 19%, más $210 de material didáctico propuesta por María Eugenia Vidal.

Además, confirmó que el paro de 72 horas que se llevará a cabo a partir del martes será porque la administración bonaerense "no da respuestas" a los reclamos gremiales del sector y dijo que "no se puede tapar el sol con las manos" apuntando a la situación económica del país.

Según sostuvo, "los docentes están muy enojados con la gobernadora por el destrato, la descalificación, intentar bajar el salario y por el desprecio que muestra por la educación pública".

Tras 18 encuentros y luego de la reunión del viernes, que el Frente de Unidad Docente (FUDB) mantuvo con ministros de la administración de Vidal, los sindicatos tomaron la decisión de llevar adelante la medida de fuerza.

Por último, con la oferta realizada por el Gobierno bonaerense, el salario inicial de un docente ingresante pasará de 12.500 a 15.085 pesos, mientras el sueldo promedio pasará de 24.659 a 29.659 pesos, acumulando un aumento del 20,3%, teniendo en cuenta que contempla un cargo y medio que representa al docente promedio.

Negociación fracasada

En un nuevo fracaso de la paritaria docente bonaerense, los sindicatos rechazaron la propuesta del del Gobierno provincial del 19% más $210 de material didáctico. Apenas finalizada la reunión en La Plata convocaron a un paro de 72 horas a partir del martes, con movilizaciones y asambleas. La medida de fuerza, ya había sido votada en las organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente (FUDB).

Respecto a los argumentos del ejecutivo provincial para acotar su oferta respecto a la imposibilidad de una mejora superior el economista Fabián Medina aseguró que sería al menos "un gesto amable" que los funcionarios encabezados por Vidal expliquen "que sucedió con $3.200 millones ya que los consejos escolares admiten que no se sabe a dónde fueron, porque está claro que no se destinaron ni a salarios ni a obras de infraestructura escolar".

El encuentro se realizó en el Ministerio de Economía en La Plata, con los ministros de Economía, Hernán Lacunza; de Trabajo, Marcelo Villegas; de Asuntos Públicos, Federico Suárez; y de Educación, Gabriel Sánchez Zinny como anfitriones.