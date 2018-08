La historia de amor de la mujer asesinada a mazazos en La Plata

Sabrina Antonioli tenía 33 años, se había casado hace apenas dos con su novio de la adolescencia y este viernes iban a viajar juntos a Disney. Un brutal hecho interrumpió su historia y dejó a todo el barrio Hipódromo de La Plata desconcertado y abatido.

Este jueves, un albañil que hacía arreglos en la casa de la pareja, atacó a Sabrina con una maza y la golpeó hasta matarla. Los investigadores aún desconocen los motivos del ataque. Minutos después, el albañil también hirió a Juan Ignacio-marido de Sabrina- quien debió ser internado de urgencia en el hospital de Gonnet.

Los vecinos, la policía y la gente que pasaba por el lugar no terminan de entender por qué el hombre que tenía que estaba dentro de la casa por un trabajo de obra agredió a la mujer hasta matarla. Ni siquiera el fiscal del caso, Marcelo Martini, se animó a dar una hipótesis adelantada. “Por ahora no hay ninguna explicación sobre el móvil. Puede pensarse en un brote psicótico, en una agresión sexual o un robo, pero la realidad es que acá no podemos descartar nada todavía”, dijo al diario El Día.

Tras matar a Sabrina y herir a su esposo, el asesino corrió y tiró en el camino el par de guantes amarillos que tenía puestos. Un vecino sospechó de él al verlo salir con la ropa ensangrentada y lo siguió en su bicicleta. Finalmente, la policía lo atrapó a 10 cuadras de la vivienda. El acusado fue identificado como Oscar Marcelo Dobal, de 24 años. Su fuga quedó registrada en las cámaras de seguridad del barrio.

Sabrina y Juan Ignacio se habían casado en mayo del 2016, luego de pasar toda la adolescencia juntos. Hacía apenas dos meses, se habían mudado a la casa donde ocurrió el brutal crimen y estaban comenzando a refaccionarla. Como si todos esos sueños truncados fueran poco, la pareja tenía todo listo para comenzar sus vacacione; este viernes juntos partirían a Disney.