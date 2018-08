Se vienen 3 días de paro y movilizaciones de los gremios docentes bonaerenses

La tragedia de Moreno dominó el antes, el durante y el después de la tensa reunión paritaria que celebraron ayer cuatro ministros de la Provincia y los gremios docentes. Pero también hubo una propuesta de aumento salarial que, por primera vez en el año, rompió el cascarón de la oferta núcleo del 15%.

Fue del 19% hasta septiembre, 210 pesos de material didáctico y el compromiso de las autoridades de volver a reunirse en octubre para “cerrar el año”. Se rechazó. Y las entidades sindicales convocaron a una huelga de 72 horas para el martes, miércoles y jueves próximos.

Del lado gremial hubo un fuerte descontento porque las autoridades “no hicieron siquiera mención a lo que ocurrió en Moreno” y porque “se negaron a poner en primer plano el tema de la infraestructura escolar”.

Del lado gubernamental, aseveraron que la reunión “estuvo dominada por alusiones personales y chicanas”. Hablaron de “falta de respeto” y apuntaron, en ese sentido, al titular de Udocba, Miguel Díaz. Asimismo puntualizaron que su par del Suteba, Roberto Baradel “tuvo intervenciones muy políticas e ideologizadas”. Resaltaron que “en esa lógica no entró nunca “(la presidenta de la Feb, Mirta) Petrocini”.

En cuanto a la nueva oferta salarial, el Gobierno propuso un aumento del 20,7% y dijo que esa cifra “está por encima de la inflación”. Si bien es cierto, como se indicó, que el Ejecutivo se corrió del 15% que arrastraba desde febrero, también lo es que la suba que conforma salario es del 19%: el 1,7% restante corresponde a “material didáctico” y es una suma no remunerativa.

Ese 1,7% se calcula sobre el salario inicial de una maestro de grado, que sigue a valores de 2017 ($12.500). Representa entonces $212,5.

Los dirigentes gremiales destacaron al final del cónclave que “la inflación oficial fue del 19,6% al 31 de julio y ya se proyecta un 4% para agosto, por lo que a principios de septiembre estaríamos casi 5 puntos porcentuales por debajo del IPC. Recién nos estarían llamando nuevamente para hablar de salarios a fines de octubre. A todo ello hay que sumarle que la proyección inflacionaria anual no baja del 35%”, dijeron Baradel y Petrocini.

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, dijo a este diario que “hemos propuesto un acuerdo corto, cercano a la inflación y que la Provincia puede pagar. Nadie más que nosotros quisiera cerrar un acuerdo anual, pero tenemos que ser realistas y responsables”, apuntó y explicó: “De aquí a fin de año los números cierran, pero tenemos que ver cómo evoluciona la recaudación, porque en caso de que no respondiese como está previsto tendríamos que endeudarnos para pagar sueldos. Y eso no es serio. El endeudamiento es para obras que no vamos a interrumpir”, subrayó.

Consultado sobre el motivo por el cual el Gobierno no convocó a ninguna reunión durante las tres semanas que duró la conciliación obligatoria, un tema sobre el que siempre insiste -y ayer no fue la excepción- la jefa de la Feb, Mirta Petrocini, el titular de la cartera laboral comentó que “la primera semana comenzó complicada porque un gremio (Suteba) hizo huelga a pesar de la conciliación, y el jueves (2 de agosto) ocurrió lo de Moreno. Fue entonces cuando la gobernadora, María Eugenia Vidal, nos pidió que no mezcláramos la negociación salarial con un momento tan delicado, por respeto a los familiares y allegados”.

Villegas dio a entender que los ánimos quedaron muy crispados y que, en ese contexto, se prefirió no extender la conciliación y convocar a la reunión de ayer.

Respecto del paro, anticipó que se descontarán los días, al tiempo que garantizó el funcionamiento de los comedores durante el martes, miércoles y jueves próximos.