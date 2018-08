Empresa de calzado licencia a 500 trabajadores

La industria bonaerense no repunta, y tras un primer semestre complejo con cierres de fábricas, suspensiones y cientos de despidos, desde el sector prevén que se vienen meses más complicados y reclaman al Gobierno un plan industrial que los ayude a paliar la crisis.

La crisis del calzado se trasladó también a Chivilcoy, donde la empresa Paquetá, una de las más importantes del distrito, que también fabrica para Adidas, decidió licenciar a sus más de 500 trabajadores desde el 28 de septiembre. "La fábrica estará cerrada alrededor de un mes, a la espera de los kits de la temporada 2019", detalló el dirigente de la Unión de Trabajadores del Calzado de la República Argentina en Chivilcoy, Juan Marcelo López.

En ese aspecto, Jorge Ballerini, presidente del Consorcio del Parque Industrial del distrito, le dijo al mismo medio que “la problemática que atraviesa la industria en el país se refleja en Paquetá. Cuando esta empresa vino a nuestra ciudad generó 1.000 puestos de trabajo y ahora tiene prácticamente la mitad”, dijo y consideró, además, que ante la situación del país hay una recesión, que hace que la gente no invierta".

“Las pymes mantienen el personal porque, muchas veces, con salir empatados se conforman, para seguir manteniendo la fuente de trabajo, pero no están nada bien. Hay algunas empresas que se vieron beneficiadas con el aumento del dólar porque están exportando, pero en lo general no están nada bien”, remarcó.