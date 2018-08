Dura réplica de los gremios a Vidal

La controversia entre el gobierno bonaerense y los sectores sindicales se profundiza a medida que se suceden las reuniones paritarias sin que se avance hacia un acuerdo, por la enorme brecha que separa los porcentajes de aumento ofrecidos con los salarios pretendidos.

Ahora, desde diferentes sectores del sindicalismo provincial salieron al cruce de las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien había asegurado que gracias a los adelantos "a cuenta" que liquidó la administración bonaerense hasta el mes de julio, los trabajadores docentes empataron o le ganaron a la inflación.

"Miente descaradamente" disparó Roberto Baradel, titular de Suteba y agregó que "si uno toma el recibo de diciembre de 2017 y el de junio de 2018, se cobra mismo salario y mismo aguinaldo". En el mismo sentido se manifestó el titular de ATE, Oscar de Isasi, quien aseguró que "la realidad es lo que vivimos cuando vamos a hacer las compras diariamente. La inflación ha superado largamente los salarios".

“Ningún trabajador de la Provincia perdió frente a la inflación. Ofrezco lo que sé que voy a poder pagar 100 por 100. Tengo que ir viendo qué ingresa en la provincia, por eso a los gremios les digo volver a juntarnos en octubre”, había afirmado la gobernadora en una entrevista radial.

Para sostener esa afirmación hay que comparar la inflación acumulada del mes anterior con el adelanto que se paga con el sueldo del mes en curso, es decir que cuando desde el ejecutivo dicen que el aumento es igual o mayor a la inflación, comparan la inflación hasta julio frente al salario que se cobra en agosto.

Si el cálculo se realiza mes a mes, desde marzo que los empleados públicos acumulan pérdidas contra el aumento de precios, sobre todo si se tiene en cuenta el aumento de los precios de la canasta básica, que acumulan una suba sensiblemente mayor al promedio que difunde el Indec.

Desde la Cicop también sumaron el rechazo a las afirmaciones de la mandataria, recordando además que el gobierno incumplió con todos los acuerdos firmados el año pasado.

Nueva convocatoria

El jueves venció la conciliación obligatoria para frenar el paro de 72 horas que habían declarado los gremios docentes, pero no obstante durante esos 15 días hábiles que contempló la resolución judicial, el Ejecutivo no citó a los maestros, decisión que recién adoptó el viernes, cuando convocó a una reunión para el jueves 23, en el marco de la paritaria del sector.

En ese sentido, son varios los factores que hacen prever un encuentro subido de tono entre los funcionarios de la administración de María Eugenia Vidal y las organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense, es decir, la Feb, Sadop, Amet, Udocba y Suteba, a los que debe sumarse la Uda.

El hecho de que el ministerio de Trabajo no haya convocado a ninguna reunión de conciliación dio pie a los gremios para volver sobre las razones de la resolución gubernamental. “Al principio sospechábamos que el Gobierno no dictaba la conciliación para iniciar una real negociación sobre el aumento salarial 2018, sino que lo hacía con el único objetivo de frenar la huelga de 72 horas. Ahora, a nadie le pueden quedar dudas de ello”, dijo la secretaria general adjunta del Suteba, María Laura Torre. Así las cosas, ese punto estará sobre la mesa de la biblioteca del ministerio de Economía, el próximo jueves a las 13.

Pero si hay una cuestión que dominará a esta reunión paritaria, incluso al punto de opacar la pelea salarial, será el tema “infraestructura escolar” a partir de la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y auxiliar docente de la Escuela Primaria 49 de Moreno, a causa de una explosión de gas por la cual habían realizado ocho reclamos ante el Consejo Escolar.

Detrás de la inflación

En algunos pasillos de la Casa de Gobierno comentaban en las últimas horas que “el paro de 72 horas (frenado en su momento por la conciliación) se llevará a cabo”. Esa apreciación tiene una lectura: en la Casa de Gobierno bonaerense anticipan que la nueva oferta que le acercarán a los docentes será rechazada.

Hay elementos que avalan esa hipótesis: la reunión se desarrollará exactamente un mes después del último encuentro paritario, que fue el 23 de julio, en el cual el Gobierno propuso a los gremios docentes un aumento salarial del 16,7% hasta el 31 de julio y retomar la negociación en agosto.

Cabe aclarar que de ese porcentaje sólo el 15% conforma salario, pues el restante 1,7% es no remunerativo y se abonaría en concepto de material didáctico.

Los gremios volverán a plantear la necesidad de un incremento de al menos el 30%, basándose en “todos los pronósticos de inflación para 2018” estimados por encima del 302%, más la aplicación de la cláusula gatillo. Un número que nadie imagina que pueda ofertar el Gobierno. El jueves se sabrá.