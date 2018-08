“Nos usaron para perjudicar a Aníbal Fernández”

"Nos usaron para las elecciones, para perjudicar a Aníbal Fernández. Era más peligroso estar en la cárcel que escaparse. Si no me retractaba de las acusaciones me iban a matar", señaló Martín Lanatta, el primero en hablar ante el Tribunal presidido por el juez Juan José Ruiz. Al referirse a esa "retractación", el condenado por los homicidios de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, aludía a sus declaraciones en el programa televisivo de Jorge Lanata Periodismo Para Todos, donde incriminó en el triple crimen a Fernández, por entonces candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires.

"Primero, nos hicieron esa nota arreglada para el programa de Lanata, donde tenía que meter a Aníbal Fernández en la causa de General Rodríguez", dijo Lanatta al juez Ruiz, sin explicar quién lo había obligado. Y agregó que luego de esa entrevista fue a verlo "un abogado de parte de Fernández" a pedirle "que desmintiera todo": "Tengo grabada esa charla, que duró más de una hora", contó el imputado, e indicó que allí los habrían amenazado de muerte.

El ex jefe de Gabinete se refirió a las declaraciones de Lanatta, sobre las que aseguró que no le afectaron: "Las broncas y el duelo ya lo hice hace mucho tiempo, y esto lo conocía, así que nada nuevo, nada que me llamara la atención, no mueve el amperímetro esto".