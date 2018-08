Helena y Benjamín, los nombres más elegidos para recién nacidos en Junín

Mientras Isabella y Francesca, entre las nenas, y Benjamín y Mateo, en varones, fueron los nombres más elegidos para los recién nacidos en 2017 en la provincia de Buenos Aires, los padres se vuelcan cada vez más a nombres exóticos. Esta vez no faltaron los relacionados con el fútbol y el rock.

En Junín, según los datos relevados por la Dirección del Registro Provincial de las Personas, el nombre más escogido por los padres fue Helena, seguido por Emma y Felicitas, entre las nenas, mientras que Benjamín siguió la tendencia bonaerense y fue el dominador entre los nenes, escoltado por Benicio y Milo.

A nivel provincial, en tanto, Isabella (en algunos casos con una sola l), estuvo en el podio de los tres más elegidos en 15 de sus 21 secciones en las que trabaja a lo largo y a lo ancho del territorio que gobierna María Eugenia Vidal. Luego le siguen Francesca (también Franchesca), que aparece en 12 y Emma, en 7.

Entre los nenes arrasó Benjamín: los padres lo eligieron en 18 secciones y Mateo también fue uno de los tres más requeridos en 9. En tanto Noah o su variante Noha, completa los más requeridos en 5. "Debido a las frecuentes consultas por los nombres más utilizados realizamos un relevamiento en las delegaciones del Registro y de acuerdo a los resultados obtenidos sabemos que algunos de los nombres más elegidos se vienen repitiendo en los últimos años: “Benjamín” viene estando entre los nombres de varón preferidos desde 2015, lo mismo que ocurre con “Francesca” o su variante “Franchesca” entre las niñas”, dijo José Francisco Etchart, Director Provincial del Registro de las Personas.

Hasta ahí los nombres que, en general, se escuchan en colegios, plazas y peloteros con más asiduidad. Pero también hubo otros nombres seleccionados que no son usuales y pueden incluirse dentro de los raros o exóticos. Y muchos a modo de homenaje. En ese sentido no faltó la pasión futbolera de por medio.

Xeneize fue uno de ellos entre los varones; el nombre refiere al apodo que se le da a los hinchas de Boca mientras que entre las nenas la inscribieron a una de ellas como Xenei. En ese también fue elegido Lobo, tal como se conoce a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Iker, nombre de Casillas, quien fuera arquero durante muchos años del Real Madrid y de la selección española, también tiene su lugar en la lista. Otra curiosidad es que los padres eligieron el nombre de Neymar –estrella brasileña de su selección y del PSG francés--, pero para una nena. Algo similar sucedió con Ilkay, como el jugador alemán Ilkay Gundogan que juega en el Manchester City inglés, para bautizar a una beba.

Rockeros

El mundo del rock también tuvo su lugar. Dos nenas llevan desde su nacimiento el nombre de bandas argentinas: Hermética, de trash metal creada por Ricardo Iorio, y Cirse (rock, nacida en 2003), mientras que a un varón le pusieron Carpo, el apodo de Pappo, el mítico rockero argentino que falleció en 2005. Para otro escogieron Axl –como Axl Rose, líder de la banda Gun’s and Roses-, y Jethro, como Jethro Tull, la banda británica que apareció en los 70.