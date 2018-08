Un panadero le regala facturas a los estudiantes que se sacan 10

Gabriel Fernández es un panadero de la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo. Desde su lugar como dueño de una panadería, decidió premiar a los alumnos de su barrio. La particular estrategia fue comunicar que regalaría una docena de facturas a aquellos que se saquen un 10 en la escuela.

Desde ese momento, en su local se puede ver una fila con decenas de chicos que pasan a buscar su premio y esto alegra de sobremanera al comerciante de 61 años. La confitería, llamada Karina en honor a la sobrina de Gabriel, abrió sus puertas hace dos años.

“En realidad esta no fue una idea mía, es una idea que copié el año pasado de un heladero que regalaba un kilo por cada 10 que le llevaban los chicos de la zona. La iniciativa me pareció muy buena y como estoy cerca de dos colegios, me pareció piola incentivar a los chicos con una docena de facturas por cada buena nota que traigan en el cuaderno de la escuela”, comentó Gabriel al sitio LaNoticia1.com.

“A muchos clientes le parecía que era un chiste hasta que fueron viendo que era verdad. Ahora te puedo garantizar que al mediodía y a la tarde tengo cola de chicos que vienen a buscar su premio”, dijo el panadero que detalló: “Estamos entregando cerca de 40 docenas de facturas por día. A veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero ese es el promedio de facturas que estamos regalando”.