Autopista: comenzaron a colocar los pilotes en la variante de Chacabuco

Como parte del proyecto de la futura Autopista de la Ruta Nacional N°7, en la provincia de Buenos Aires, entre Luján y Junín, se continúa trabajando a buen ritmo sobre las dos futuras variantes de Chacabuco y San Andrés de Giles.

Estas infraestructuras desviarán más de 6.000 vehículos, entre particulares y camiones, que circulan a diario por las mencionadas ciudades. Así, se evitarán los riesgos que entraña el tránsito pesado por la zona urbana.

En lo que respecta a la variante de Chacabuco, esta obra abarca 23 kilómetros entre Coliqueo, la Curva del Sol desde donde parte hacia el kilómetro 196 de la Ruta 7 sector en que se une con el tramo original en sentido a Carmen de Areco. Los trabajos de movimiento y compactación de tierra avanzaron y ya se pueden observar desde la calzada nacional.

En este sentido desde los Vecinos Autoconvocados, Juan Carlos Minchilli, informó a Democracia que en esta semana comenzaron a colocar el distribuidor que irá colocado en la variante de esa ciudad entre el kilómetro 196 y la Curva del Sol.

Se trata de una infraestructura ubicada en el trayecto dentro del campo expropiado, más precisamente en la estancia La Esperanza. Esta bifurcación permitirá conectarse con un camino interno que llega hacia el trazado de la Ruta 7 a la altura de la ex planta de Nidera.

Según explicó Minchili, además “han progresado las negociaciones con la mitad de los vecinos que viven a la vera de la ruta, para continuar realizando las expropiaciones de terrenos entre Coliqueo y Curva Del Sol”.

En la última recorrida por la obra, el ex titular de Vialidad, Javier Iguacel indicó: "Hemos observado la variante de Chacabuco y también hemos quedado muy conformes con el avance de la obra y desde esa ciudad hasta Junín el avance es muy bueno como ustedes ya pueden verlo. Ya los tres distribuidores que tendrá este tramo están en marcha y ya colocamos el primer pilote sobre el Río Salado para construir el puente de la calzada nueva y luego comenzarán a colocar las vigas sobre los distribuidores".

De esos tres distribuidores cabe destacar el avance de la obra en la entrada a la localidad de O’Higgins, un sector clave de la autopista donde ya no habrá un cruce riesgoso tanto para salir o entrar al pueblo.

San Andrés de Giles

Dentro del partido de San Andrés de Giles, ya comenzaron a pavimentar uno de los distribuidores del bypass que nace en el kilómetro 98 (donde comienza hoy, la autovía) y se une a la traza original en el kilómetro 106.

Con el objetivo de evitar que el tránsito atraviese el ejido urbano de esa ciudad, este nuevo recorrido contará con tres distribuidores y un cruce de alto nivel sobre la RP 41, zona crítica por el alto índice de accidentes viales que conecta con las rutas nacionales 3, 205, 5, 7, 8 y 9.

En ese marco, además cabe destacar que desde San Andrés de Giles hacia Carmen de Areco, la obra de la autovía está actualmente en construcción, de unos 40 kilómetros.

Por su parte, el tramo Areco – Chacabuco estaría próximo a comenzar y consiste en obras de arte menores y ampliaciones de obras de arte existentes; construcción de distribuidores (8), construcción de puente sobre A° Lamela y sobre A° Ranchos; demarcación horizontal, señalización vertical e iluminación de los intercambiadores mencionados.

En este sentido, Iguacel había indicado: "Venimos recorriendo toda la obra, desde Giles, donde la variante está muy avanzada y esperamos que en marzo esté terminada. Este será el primer tramo a inaugurar. En el trayecto Giles - Areco, ya hemos avanzado en toda la parte inundable, lugar donde tenía más temor del proyecto, pero afortunadamente ya lo hemos terminado y eso es una buena noticia".