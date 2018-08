Vivo: una mayoría de 38 senadores se consolida en contra de la iniciativa del aborto

El Senado de la Nación debate hace cuatro horas en el recinto el proyecto de legalización del aborto, en una sesión marcada por un clima político distinto al que se registró en la Cámara de Diputados. De hecho, una mayoría consolidada de 38 votos se encaminaba a imponer el rechazo a la iniciativa.

Según se pudo constatar en el Congreso, los senadores daban por sentado que el proyecto será rechazado. “Hubiera sido bueno que la ley se pudiera sancionar”, dijo Miguel Angel Pichetto, el jefe del bloque del PJ, uno de los que están anotados para los discursos de cierre, junto a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Pese a que el rechazo a la legalización del aborto reúne a la mayoría de los senadores, un pequeño grupo integrado por el peronista Omar Perotti (PJ-Santa Fe), la neuquina Lucila Crexell (MPN) y la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Cambiemos) intentaba negociar un proyecto alternativo para despenalizar el aborto.

Pero la iniciativa no contaría con el apoyo de las organizaciones de la campaña a favor del aborto, porque se limitaría a despenalizar pero no avanzaría con la legalización.

Antes del inicio de la sesión, el tucumano José Alperovich anunció mientras sonaba la chicharra que convocaba al recinto, que votará en contra de la legalización del aborto. El ex gobernador norteño llegó al Senado acompañado de una hija embarazada.

Según pudo saber este diario, el debate se prolongará durante unas 14 horas, hasta la medianoche. Los senadores no quieren terminar de madrugada porque mañana tienen que discutir si habilitan los allanamientos a domicilios de Cristina Kirchner.

La ex presidenta y actual senadora por la provincia de Buenos Aires no se encontraba presente cuando arrancó la sesión. Pero estaba anotada entre los legisladores que harán el cierre de oradores, junto a Pichetto y a la dupla de Cambiemos integrada por Luis Naidenoff y Silvia Elías de Pérez.

En el recinto se encontraba presente el ex presidente Carlos Menem, quien llegó al Senado acompañado por su hija Zulemita.

Entre los discursos se escuchó lo que se esperaba. Sólo el justicialista salteño Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador norteño, salió del registro con una frase muy polémica: "Hay casos que no tienen la configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario de una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia pero tampoco se puede hablar de consentimiento", afirmó.

Mientras tanto, en el Salón de las Provincias, donde se encuentra apostada la prensa, se registró un pequeño incidente cuando un grupo de diputadas pro-aborto, encabezadas por Victoria Donda, denunció que no las dejaban ingresar al recinto del Senado para seguir la sesión.

Afuera del Parlamento, en la esquina de Entre Ríos, un enorme escenario montado por los organizadores de la campaña Pro-Vida mostraba que ese sector tiene, en esta oportunidad, una convocatoria más importante que cuando sucedió el debate en la Cámara de Diputados.

En tanto, las militantes por la legalización del aborto se concentraban en la esquina de Callao, donde sobresalían las consignas de partidos de izquierda, con megáfonos incluidos.

Lo que dijeron los legisladores en el Senado

Mario Fiad, UCR Jujuy, en contra: "Reconocer el derecho a la vida es la base de nuesra ordenamiento jurídico"

Pedro Guastavino, FpV Entre Ríos, a favor: "El mundo nos está mirando. Seguramente la Argentina será un poco mejor si hoy tenemos aprobada esta ley"

Dalmacio Mera, Catamarca, en contra: "Esta media sanción es inconstitucional, no resuelve el problema de la clandestinidad y no despenaliza a la mujer. Nos animemos a despenalizar a la mujer"

Norma Durango, La Pampa, a favor: "Hace años que acompaño al colectivo que en La Pampa ha trabajado, al igual que en el resto del país, por el aborto legal, seguro y gratuito. Mi banca es hoy de ellas"

Inés Brizuela y Doria, UCR La Rioja, en contra: "El aborto es una tragedia que nos interpela y que nos demuestra el fracaso total del Estado y de las políticas de educación y salud"

Ana Claudia Almirón, Corrientes, a favor: "Esta ley no obliga a nadie a abortar. Ya vimos que la penalización o el castigo no ha impedido que la práctica se realice. Se pretende que todas las mujeres y las personas gestantes tengan garantizada una intervención en forma segura"

Esteban Bullrich, Cambiemos Buenos Aires, en contra: "No vamos a hacer menos trágico un aborto porque se haga en un quirófano"

Ana María Ianni, Santa Cruz, a favor: "Necesitamos un Estado que sea promotor de la salud, que prevenga, que eduque y que acompañe para que decidir abortar sea la última decisión que tenga que tomar una mujer".

Rodolfo Urtubey, PJ Salta, en contra: "No coincido personalmente con el aborto libre, discrecional y sin causas porque es una expresión de derecho absoluto y no creo que una sociedad civilizada pueda sostenerse en la existencia de un derecho absoluto"

Sigrid Kunath, Entre Ríos, a favor: "Queremos que los abortos no sean clandestinos, no sean oscuros, no sean castigadores"

Magdalena Solari Quintana, Misiones, en contra: "La Constitución y los tratados internacionales tienen como momento, a partir del cual se es persona y sujeto de derecho, a la concepción".

José Nato Ojeda, PJ Tierra del Fuego, a favor: "La realidad es que nada va a cambiar si esta ley no se aprueba. Las mujeres que decidan abortar, cualquiera sea la razón, seguirán viéndose obligadas a arriesgar su vida porque no fuimos capaces de brindarles ninguna respuesta".

Aida Iturrez de Cappellini, Santiago del Estero, en contra: "Desde el momento de la concepción hay vida, bastando afirmar que la persona por nacer es un ser humano distinto a su madre cuya dignidad debe ser reconocida y cuya vida debe ser protegida".

Julio Catalán Magni, Tierra del Fuego, a favor: "La sociedad pide que la política esté más cerca de la realidad".

Teresa González, Formosa, en contra: "Por los jóvenes formoseños, por las madres que en este momento siguen apostado a una vida justa y libre, mi voto es en contra".

Nancy González, PJ del Chubut, a favor: "Soy católica, pero cuando me votaron lo hicieron para que legisle para todos, los católicos y los no católicos. No seamos conservadores, esto a la larga o a la corta, va a ser ley".

Miriam Boyadijan, Cambiemos de Tierra del Fuego, en contra: "Este proyecto vulnera la constitución de 13 provincias, incluso de la mía que dice que 'todas las personas gozan del derecho a la vida desde la concepción'".

Beatriz Mirkin, PJ de Tucumán, a favor: "Tenemos que ampliar posibilidades, no restringirlas. La ley no obliga a ninguna mujer a abortar, en todo caso obliga al Estado a hacer lo que deba hacer para que no haya abortos clandestinos".

Julio Cobos, Cambiemos de Mendoza, en contra: "Debemos avanzar en una adecuada prevención y una adecuada educación sexual. Este debate sirve para poner sobre la realidad aquellas cosas en las que estamos en falta".

Humberto Schiavoni, Cambiemos de Misiones, a favor: "Este es debate que los argentinos nos merecíamos largamente, una de las grandes deudas de la democracia y un debate que, ahora vemos con claridad, fue siempre silenciado por factores políticos y religiosos. ¿Vamos a consagrar el aborto legal o vamos a mantener el manto de oscuridad del aborto clandestino, eternizando la condena a miles de mujeres que se niegan a llevar adelante un embarazo en contra de su voluntad?".

María Inés Pilatti Vergara, FpV de Chaco, a favor: "Siempre repito algo que alguien dijo cuando esto se trató en Diputados: 'en muchas provincias los que votan a favor de este proyecto no van a poder entrar a sus provincias pero al mismo tiempo si votan en contra no van a poder entra a sus casas. Con ley, los abortos serán cuidados, con pastillas y en servicios de salud. Sin ley, los abortos seguirán siendo clandestinos, quirúrgicos y riesgosos".