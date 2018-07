Docentes bonaerenses paran lunes y martes

La respuesta sobre si habría o no clases en la Provincia de Buenos Aires estaba en suspenso, hasta que SUTEBA, el gremio que comanda Roberto Baradel -sin responder sobre la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo─ se plegó a una jornada nacional de protesta de CTERA y de esa manera habrá aulas vacías en cinco provincias, aunque se pueden sumar más.

Desde el Gobierno de Cambiemos confiaban en que el lunes habría clases en los colegios del territorio bonaerense, pero la última información indica lo contrario, y esa situación se repetirá en establecimientos educativos de Chaco, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Santa Cruz y Capital Federal.

El ministerio de Trabajo bonaerense había dispuesto la conciliación obligatoria en el conflicto con los docentes. Pero en el medio se lanzó una "Jornada Nacional de Protesta", con movilizaciones provinciales, a la que los gremios de Buenos Aires se plegaron. De esa manera queda sin validez la decisión judicial.

La huelga había sido ratificada por los educadores provinciales el último jueves, luego de rechazar la última oferta que hizo el gobierno de María Eugenia Vidal en la paritaria salarial: 15% hasta julio; 1,7 % de suplemento por material didáctico y el compromiso de retomar la discusión a fines de agosto, propuesta que no varió significativamente desde que comenzaron las negociaciones a principios de año.

Los distintos gremios docentes reclaman una recomposición salarial en torno al 30%, teniendo en cuenta los índices inflacionarios previstos por el propio Gobierno y la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los ingresos de los maestros.

"Es una vergüenza que después de tantos días sin convocatoria, la propuesta del gobierno haya sido del 15 %, esa es la propuesta. Vidal, sabiendo que hay una estimación del 28 y 30 % de inflación, nos está ofreciendo el 15 %, y una promesa para volver a sentarnos a fines de agosto para ver cómo sigue la inflación. ¿Cómo no la vamos a rechazar?", sostuvo Baradel.