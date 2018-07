Cambiemos cerró filas para cuidar a María Eugenia Vidal

Los intendentes de Cambiemos decidieron cerrar filas en defensa del gobierno bonaerense, encabezado por María Eugenia Vidal e hicieron extensivo ese respaldo al presidente Mauricio Macri. Además, en el peor momento de las administraciones del oficialismo por las dificultades económicas y las denuncias de aportes “truchos” a la campaña, salieron a acusar a la oposición.

“Vemos con preocupación cómo espacios políticos que representan el pasado más oscuro de nuestra provincia, intentan instalar que el cambio no es posible”, subrayó el Foro de Intendentes de Cambiemos que se reunió en San Martín. Los alcaldes salieron así, aunque sin nombrarlo, a responsabilizar al kirchnerismo por las denuncias que impactaron de lleno sobre la administración de María Eugenia Vidal.

“Los intendentes de Cambiemos afirmamos nuestro compromiso con la transformación profunda que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires y en cada uno de nuestros municipios”, dijeron en un comunicado.

Y añadieron: “los bonaerenses saben que el cambio es posible porque ven las obras en cada municipio, porque estamos quitando privilegios y luchando contra las mafias, cuidando a los que más necesitan del apoyo del Estado”.

Y finalmente, salieron a respaldar a los gobiernos nacional y bonaerense. “Los intendentes de Cambiemos sostenemos más que nunca, junto a la Gobernadora y al Presidente, los valores que todos los bonaerenses nos pidieron representar”.

Aportes truchos

El encuentro de los alcaldes oficialistas se dio en la previa del timbreo que realizó ayer Cambiemos en todo el país. Y llega, como se dijo, cuando crecen las denuncias sobre el uso de aportantes falsos en la campaña del oficialismo del año pasado.

En ese contexto, la justicia federal investiga casos de beneficiarios de planes sociales que aparecen como aportantes. Incluso surgieron dirigentes del propio oficialismo que afirman no haber aportado dinero a pesar de figurar en las planillas oficiales.

En medio de una creciente polémica, Vidal dispuso el desplazamiento de la Contadora General de la Provincia y responsable económica de la campaña bonaerense, Fernanda Inza.

En forma paralela, comenzaron los primeros pases de factura en el oficialismo. Por caso, el ministro de Asuntos Públicos Federico Suárez, cargó duro contra el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, quien negó haber aportado fondos a la campaña a pesar de aparecer en el listado de personas que contribuyeron con fondos para la actividad proselitista.

Suárez acusó a Arroyo de actuar con “intencionalidad política” por negar haber contribuido con 50 mil pesos a la campaña.

El fuego interno

“El intendente de Mar del Plata tiene diferencias políticas; también hace a este hecho, porque cuando él dice que no aportó, difícilmente una persona cuyo hijo es el jefe de campaña y que después fue intendente no haya aportado, que nos explique cómo”, sostuvo el ministro Federico Suárez.

“En esto hay intencionalidad política también en personas que han estado en Cambiemos y se han ido, (es) el caso de Osvaldo Marasco, que estaba con Alberto Descalzo (intendente de Ituzaingó)”, ejemplificó. Arroyo mantiene un fuerte enfrentamiento político con la Gobernación a pesar de haber sido electo por Cambiemos.

Otro funcionario que se refirió a las denuncias fue la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley quien destacó la “honestidad” de la gobernadora Vidal y vaticinó que tanto ella como Mauricio Macri irán por la reelección.

“Ella salió a dar la cara”, dijo Stanley y resaltó que “pidió hacer una auditoría especial, más allá de las generales que se hacen luego de las elecciones”.

Además, la ministra y esposa del jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, mano derecha de Vidal, defendió a la Gobernadora. “La honestidad de Vidal no se pone en duda. Sé cuál es su forma de trabajar y cómo es como persona”, aseveró.

Los 135 municipios piden explicaciones

Los concejales peronistas de las 135 intendencias provinciales presentaron un proyecto exigiendo a la Gobernadora la nómina de afiliados a Cambiemos de cada distrito que figuren entre los aportantes a la campaña 2017.

La iniciativa de los legisladores plantea que la mandataria de Buenos Aires debe presentar la nómina completa de afiliados a partidos de la alianza electoral Cambiemos que figuren además en el listado de aportantes a la campaña legislativa 2017 con domicilio en cada uno de los 135 municipios provinciales.

“Vamos a pedir explicaciones a Vidal, que es la jefa de ese partido en la provincia. Este caso demuestra que lo que hizo Cambiemos fue una gigantesca estafa electoral. No solamente mintieron en sus promesas de campaña, mintieron en sus aportantes de campaña. La pregunta que sigue es: ¿quiénes son los verdaderos aportantes?”, apuntó el presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham, Martín Rodríguez. “No pueden explicar de dónde salió la plata, ni por qué figuran afiliados al partido personas que nada tienen que ver con ellos. Peor aún, hasta los propios niegan los aportes”, consideró Hernán Letcher, concejal de San Martín.

Por su lado, Roxana López, jefa de bloque de Unidad Ciudadana en Tigre, fue contundente: “Los aportantes truchos de Vidal son el mayor escándalo político de los últimos tiempos. Es una traición a la confianza de todos los bonaerenses”.