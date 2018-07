La Provincia dictó la conciliación obligatoria y adelantó el pago de sueldos a docentes

La Provincia finalmente dictó la conciliación obligatoria por 15 días y ahora espera si los gremios la acatan o no. Además adelantó los sueldos docentes correspondientes al mes de julio, por lo que hoy a la mañana ya tenían depositados los haberes en sus cuentas bancarias. Así el Gobierno emplazó a los gremios a que el lunes se reinicie el ciclo lectivo porque considera que "la escolaridad es un derecho inalienable".

Según fuentes consultadas por este diario, esta mañana se hizo la notificación a los sindicatos. En tanto se informó que los docentes ya cobraron el quinto adelanto a cuenta de paritaria decretado por Vidal, que acumula un 15% acumulado en lo que va del año con el objetivo de que los docentes no pierdan contra la inflación y mantengan el poder adquisitivo.

De esta forma, la relación entre el Gobierno y los maestros se vuelve cada vez más tirante ya que a la abismal diferencia de posturas respecto del aumento salarial para este año, que ya batió el récord de “no acuerdo paritario” que ostentaba el 2017, cuando el acta se firmó el 4 de julio, ahora se suma la mayor medida de fuerza de los maestros en lo que va del presente ciclo lectivo, es decir, 3 días de huelga entre el lunes 30 y el miércoles 1º de agosto, y la contraofensiva del Ejecutivo al confirmarse el llamado a conciliación obligatoria.

Con respecto a los haberes, cabe resaltar que la administración de Vidal depositó el pasado miércoles una nueva suma, la quinta del año, a cuenta de un futuro acuerdo paritario. Según fuentes oficiales es “la garantía de que los docentes no pierdan ante la inflación”. Por su parte, los dirigentes sindicales sostienen que son “sumas fijas que se cobran por única vez en base a una extraña escala salarial que inventó el ministerio de Economía, no remunerativas y no acumulativas, no aportan a la jubilación, a la antigüedad y no se contemplan para el aguinaldo”.

Por otro lado, la respuesta de los gremios no tardó en llegar. La presidente de la FEB, Mirta Petrocini, aseguró hoy que “el Gobierno bonaerense elije agudizar el conflicto con los docentes para disimular sus evidentes problemas políticos”. “Hay funcionarios que nos acusan de llevar adelante medidas de fuerza con oscuros trasfondos políticos, cuando en realidad no hemos hecho más que mostrar durante todo este conflicto voluntad de diálogo y soportar agravios constantes”, dijo Petrocini.

La titular del gremio recordó que “durante más de tres meses estuvimos esperando una convocatoria, con los chicos en las aulas, y el gobierno sólo volvió a convocar a la paritaria porque se lo ordenó la Justicia. Nunca mostró voluntad para destrabar este conflicto. Y todavía hay funcionarios que tienen el valor de salir a decir que son dialoguistas”. Asimismo, Petrocini aseguró que “el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, miente cuando asegura que entre ayer y hoy los docentes iban a tener depositado el incremento del 15% salarial. Hasta el momento, como podemos mostrar en los recibos de sueldo que tenemos en nuestro poder, no hay ningún tipo de incremento”.

“El docente no sabe hasta el momento en que llega al cajero automático cuánto va a cobrar; han sometido al sector a un nivel de incertidumbre nunca visto”, indicó Petrocini y agregó que “así se hace imposible una planificación familiar y nunca se tiene certeza de cuál es el salario real”. Petrocini explicó que “recibimos denuncias de docentes que cobraron menos, de otros que no tienen aumentos, no llegan a descifrar lo que cobran. Incluso, se han realizado descuentos a educadores por paros que no han realizado”.

“El ministro de Trabajo nos acusa de hacer paros políticos porque el verdadero problema político lo está teniendo el Gobierno. Por eso intentan correr el foco hacia los docentes, que es uno de los sectores que históricamente han sido atacados”, sostuvo Petrocini.