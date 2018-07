El Gobierno convocó a docentes y los gremios piden una suba del 30%

El Gobierno bonaerense convocó a una reunión técnica para el 23 de julio con los docentes para retomar las negociaciones salariales, mientras los gremios advirtieron que si no reciben una respuesta “satisfactoria” a su reclamo del 30%, no comenzarán las clases tras las vacaciones de invierno.

Así, tras verse por última vez en abril, las autoridades provinciales y los sindicatos se reunirán en el Ministerio de Economía para continuar con las paritarias.

Los maestros reclaman una suba del 30%, mientras que la oferta expuesta hasta el momento es de un 15% en tres cuotas con cláusula de revisión, junto a dos sumas anuales de $6.000 por presentismo y $3.000 por capacitación.

La administración de María Eugenia Vidal, además, había elevado de $1.600 a $2.520 un monto por material didáctico.

Escuchar y decidir

El secretario general del gremio Suteba, Roberto Baradel, anticipó que los gremios docentes esperarán la reunión para evaluar si realizan un paro. “Hemos sido muy pacientes los docentes de la provincia de Buenos Aires y la gobernadora no estuvo a la altura de las circunstancias. Queremos respuestas concretas”, subrayó el dirigente en conferencia de prensa.

Sostuvo que el mandato que tienen los sindicatos es ir al paro, pero anticipó: “Vamos a esperar al 23 para tomar una resolución”. En esa línea agregó que queremos respuestas y si no las hay, tomaremos medidas a la vuelta del receso”, insistió y ratificó que el “reclamo es del 30 por ciento con cláusula gatillo”.

“No tenemos por qué perder poder adquisitivo”, apuntó y afirmó: “Nosotros hablamos de conflicto educativo. El problema no es solo salarial. Por ejemplo, hay estudiantes terciarios que no tienen para viajar y abandonan los estudios”.

Peligra el reinicio de clases

La secretaria adjunta de SADOP, María Inés Busso, alertó: “Si no tenemos respuesta satisfactoria, no iniciaremos las clases después de las vacaciones de invierno”.

La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, aseguró: “Hay una decisión absoluta y categórica de pelear y seguir la lucha por nuestros derechos, el cuidado, la atención y el respeto hacia el docente y la escuela pública”.

“Tenemos facultades, pero sujetas a la reunión del lunes 23 de julio”, puntualizó, y resaltó: “El tiempo nos dio la razón cuando rechazamos el 15%”.

Por su parte, el secretario general de UDOCBA, Miguel Ángel Díaz, señaló que los gremios asistirán a la reunión “con expectativas”. Además, criticó: “Los compañeros están con salarios miserables desde diciembre. Le pedimos a la gobernadora que no tire más la pelota afuera”.