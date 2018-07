Los aumentos en los bonos del IOMA ya son oficiales y llegan hasta el 72,8%

Luego del desacuerdo entre el Ioma y los médicos, que llevó a los profesionales a poner en práctica el aumento de los bonos pese a que el organismo aún no los había oficializado, finalmente quedó firme el incremento que deben pagar los afiliados. El del bono B es del 72,8% (pasa de $81 a $140) y el del C es del 36,6% (de $161 a $220). No pocos pusieron el grito en el cielo. Por ejemplo, los gremios docentes, que afirmaron que “ya aporta más el trabajador que la obra social”.

El acuerdo al que llegaron anteayer el Ioma, la Agremiación Médica Platense (AMP) y la Concertación de Entidades Médicas Independientes Bonaerenses (Cemibo), entidad que nuclea a asociaciones profesionales de varios distritos de la Provincia, mantiene el bono A sin cargo para el afiliado, pero confirma fuertes aumentos en los bonos B y C y, según los sindicatos docentes, en “las prestaciones del primer nivel y en las prácticas bioquímicas”.

Médicos, en desacuerdo

La Agremiación Médica y la Cemibo dieron a conocer un comunicado en el que detallaron los montos totales para cada categoría profesional, es decir, sin los descuentos correspondientes. “Los valores acordados para las consultas son: bono A, $251; bono B; $311; bono C, $391, más un aumento retroactivo a mayo de 2018 del 7% en las prácticas y cirugías”.

Así las cosas, el afiliado que va a un médico categoría B y paga $140 está abonando el 45% del monto total, pero el que se atiende con un profesional categoría C y desembolsa $220 se está haciendo cargo de poco más del 56%.

No obstante, las entidades que nuclean a los médicos manifestaron su “disconformidad” respecto del aumento acordado, por lo que, dijeron, “se requiere cerrar con urgencia la implementación de un nuevo nomenclador con valores acordes a la realidad” del sector.

El Ioma, en tanto, anticipó que “se avanzará con el tratamiento de diversas actualizaciones, como es el caso de medicamentos, para que los afiliados reciban mayores porcentajes de cobertura sobre, por ejemplo, los de carácter ambulatorio”.



“Ioma no pone un peso”

En el otro extremo, el Frente de Unidad Docente aseveró: “Históricamente, en la composición del honorario de la consulta médica el mayor porcentaje lo aportaba el Ioma. Pero en los últimos dos años esa ecuación se fue invirtiendo y hoy aporta más el trabajador que la propia obra social”.

“Aunque lo inaudito y absolutamente rechazable --subrayaron-- es que la propuesta que cerró el Instituto implica un aumento sólo del copago a cargo del afiliado, sin que el Ioma destine un peso de su presupuesto”.

La organización provincial que nuclea a la FEB, Sadop, Amet, Udocba y Suteba puntualizó que “mientras que la suba de los copagos supera el 70% en algunos casos, los docentes continuamos con una paritaria sin resolver y con salarios congelados desde diciembre del año pasado. Este nuevo atropello es, en definitiva, una muestra más del ajuste que la gobernadora (María Eugenia) Vidal lleva adelante en todas las áreas del Estado provincial”, dispararon, para denunciar que “esto es consecuencia de la Ley de Ministerios, a través de la cual el gobierno bonaerense echa mano al ‘excedente del Ioma’, desfinancia la obra social y nos hace pagar de nuestro bolsillo la actualización de los honorarios médicos”.

“Los docentes exigimos al Ioma que garantice el derecho a la salud de todos los trabajadores del Estado bonaerense a través del normal funcionamiento de los convenios financiados con recursos genuinos de la obra social y no con el bolsillo de sus afiliados y afiliadas”, reclamó el frente gremial.

Los tironeos previos

Como informó este diario a fines del mes pasado, entre el Ioma y las entidades médicas hubo un fuerte tironeo que derivó en una situación anómala: los profesionales empezaron a cobrar nuevos valores que la obra social públicamente no reconocía.

Pero en la víspera quedó oficializada la suba y, además, con los mismos valores que ya habían comenzado a cobrar los profesionales de la salud.

El bono B pasa de 81 a 140 pesos y el bono C, de 161 a 220 pesos. El A sigue siendo gratuito.