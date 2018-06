Cuatro muertos en un brutal ataque

Cuatro personas fueron asesinadas en un ataque narco en el barrio 9 de Abril, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. Además, un bebé resultó herido. La masacre ocurrió en la noche y, según confirmaron fuentes policiales de la provincia de Buenos Aires, hay tres mujeres y un hombre asesinados como saldo de un supuesto ajuste de cuentas que estaría relacionado con la venta de droga en el barrio. Se supo también que un bebé de 18 meses resultó herido y fue trasladado de urgencia al Hospital Garrahan con una herida en el brazo y que, al tratarse de apenas un roce de la bala, estaría fuera de peligro.

Las identidades de las cuatro personas asesinadas no trascendieron, pero fuentes policiales confirmaron que dos de las mujeres eran hermanas de un hombre que está detenido en una comisaría de Esteban Echeverría. El menor herido, entre tanto, es hijo de una de las mujeres y ahora está bajo el cuidado de personal de Minoridad de la Municipalidad de Esteban Echeverría.

Las otras dos víctimas son una pareja que aún no fue identificada y se habían mudado seis meses atrás al lugar del ataque, en la calle Perú al 1000. Aparentemente se trata de un inquilinato.

El ataque se produjo cerca de las nueve de la noche, cuando cuatro hombres arribaron en un auto Chevrolet Corsa de color negro. Dos se bajaron y entraron a la vivienda por el patio. Se dirigieron hasta el dormitorio donde dormía la pareja y empezaron a disparar. Según trascendió, un vecino dijo haber escuchado gritos e insultos momentos antes de la balacera. “Así que vos sos el transa”, es la frase que les transmitió a los policías.

Por estas horas, los investigadores están revisando las imágenes en cámaras de seguridad cercanas al lugar del ataque para identificar a los homicidas y también a testigos que puedan brindar mayores datos.

No es el primer caso de este tipo que se da en la zona. En abril pasado, el cadáver de un joven había aparecido tirado en el cruce de Primera Junta y Tupungato, en la misma localidad. Tenía varios disparos en la cabeza y la Policía sospechaba de otro ajuste de ventas narco.

Diez días antes un chico de 15 años había muerto a balazos al queda en medio de un tiroteo entre bandas en el barrio Las Colinas, de Monte Grande, también en Echeverría. El chico estaba con muletas y quedó atrapado durante el enfrentamiento, recibió un disparo en la espalda y murió en el acto.