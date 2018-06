Según Aguiar, "no habrá alivio fiscal”

Tras haberse conocido la noticia de que la Argentina fue recategorizada como mercado emergente para dejar de ser de frontera, el referente económico del Frente Renovador de Junín Santiago Aguiar realizó un pronóstico de cara a los próximos meses y aclaró que si bien es una buena noticia, “no hay cambio estructural de fondo, sigue teniendo los mismos problemas fiscales y monetarios de siempre”.

“Lo que sí puede haber, recién para junio del año próximo, porque el MSCI se toma su tiempo, es que al incorporarse acciones a nuestro país en índices de acciones emergentes muchos de los fondos internacionales que invierten obligatoriamente van a tener que comprar papeles a Argentina”, destacó en diálogo con una agencia de noticias regional.

“Y esto lleva a que acciones argentinas vuelvan a ser parte de acciones emergentes, y por lo tanto, sean susceptibles de compra de los fondos de inversión que internacionalmente invierten este tipo de países”, dijo.

Asimismo, consideró que no se espera un boom de las acciones para el corto plazo, sino un flujo de fondos con el tiempo cercano a los 4mil millones de dólares, que “le podría servir al Gobierno nacional como ingreso de fondos de dólares cuando empiece a necesitar dólares frescos”.

Aclaró en ese tono que “no son inversiones reales, sino las denominadas de portafolios de inversión, de cartera, teniendo en cuenta que este gobierno ha eliminado cualquier tipo de barrera de mantener las inversiones en el país, por lo tanto, esos fondos, así como vienen, se pueden ir”.

Al respecto, dijo sobre la incorporación de Argentina al status emergente que “no es mala noticia, al contrario, siempre que mejore Argentina los status de riesgo internacionales es mejor, quizás a alguna empresa le sirva para poder conseguir financiamiento más barato, pero son por ahora 14 empresas, no todo el abanico empresarial”.

Por último, el asesor del ex intendente Mario Meoni en el Banco Provincia remarcó que “no es una noticia que cambie la realidad argentina, mucho menos para las Pymes, tampoco creo que sea el camino para la recuperación, es una buena noticia para la bolsa, las acciones, y recién para el año que viene y ojalá que esto siga con otras empresas”.