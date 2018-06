CRA le pidió al Gobierno “no cambiar el rumbo” económico

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, reclamó al Gobierno no cambiar las reglas de juego del sector agropecuario, y destacó que el sector reaccionó en forma positiva ante el actual esquema.

"La visión de subir derechos de exportación, de cambiar las reglas del juego, no sólo nos devuelven a épocas que creímos superadas, si no que vulneran el compromiso y la confianza, que generaron un proceso que no se debe detener", indicó el dirigente.

Aclaró que "ante las dificultades y el debate ante la necesidad de reducción del déficit fiscal, es importante que se entienda que el sector contribuye y cumple. Algunas cosas se ven a simple vista, otras hay que aprender a mirarlas".

"CRA hace un llamado especial a no cambiar el rumbo, a que el gobierno siga apostando al camino del crecimiento, del desarrollo, a la producción y al empleo", dijo Chiesa.

Analizó que "el panorama de nuevas reglas de juego que generó la administración de Cambiemos, fue tomada como un compromiso de producción, empleo y desarrollo por parte del productor agropecuario".

"La nuevas reglas devolvieron la libertad de comercio, permitiendo la exportación de carne, granos y oleaginosos, destrabaron a un sector altamente competitivo a invertir en procesos tecnológicos, en una clara apuesta de producir más, generar más divisas, y desarrollar el interior de una Argentina relegada", afirmó el dirigente.

Señaló que "el mensaje de la competitividad, de integrarnos al mundo, buscar colocar nuestros productos en forma sustentable, de la mano de un Gobierno que allanaba los caminos de la producción generó una avalancha de inversiones y procesos, algunos visibles y otros no en el corto plazo, pero que sin duda generarán un fuerte impacto positivo sobre la economía nacional".

"Cosechas récord de trigo y de maíz, con la vuelta a un esquema de rotaciones más acordes a la sustentabilidad de los suelos", fue uno de los tópicos que movilizó el sector, según la visión del presidente de CRA.