Hallan un cuerpo en la zona donde buscan al pesquero

Un cuerpo, un salvavidas, una lona naranja, la radiobaliza flotando en medio del mar, cajones de pescado y los rastros de manchas oleosas son hasta ahora las únicas señales que se tienen del pesquero Rigel y sus nueve tripulantes, desaparecidos desde el viernes a la altura de Rawson, según los reportes de la Prefectua Naval (PNA).

En la puerta de la Prefectura Naval de Mar del Plata, donde familiares del Rigel son asistidos por autoridades de la fuerza y psicólogos, una de las esposas de los tripulantes aseguró: "Si hace falta me voy a Rawson para obtener información. Lo único que me importa es que Daniel llegue bien y verlo". Hasta la sede de la Prefectura llegó también el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquis.

En la puerta, esperaban un grupo de familiares de las dos últimas tragedias que sacudieron a Mar del Plata, los del submarino ARA San Juan y del pesquero Repunte, desaparecido hace un año también a la altura de Rawson. El Rigel, una embarcación con más de 50 años, había zarpado el martes pasado hacia el sur argentino para comenzar con la temporada de pesca del langostino en aguas patagónicas, indicó la PNA.

"No a los barcos chatarra como el Repunte", habían publicado el 2 de junio en su página de Facebook los familiares de los marineros desaparecidos en esa embarcación. Hoy, junto a los del ARA San Juan agregaron una foto conjunta. Para entonces, la Armada confirmaba que el último hallazgo que se tiene hasta el momento es una lona color naranja "que está tratando de ser identificada".

La lona fue detectada por un avión de la fuerza que encontró también "elementos dispersos". Eran cerca de la 1.50 de hoy cuando la Prefectura recibió la última señal de auxilio de la radiobaliza, según contó el Prefecto Principal, Jorge Córdoba, Jefe de la Prefectura Naval de Rawson.

La última comunicación con el Rigel había sido alrededor de las diez de la noche. Para entonces, el buque llevaba dos días de temporal. Cerca de las dos de la tarde, la Prefectura anunciaba el hallazgo de la radiobaliza flotando en el mar, junto con un salvavidas que llevaba la inscripción Rigel.

Una hora más tarde, confirmaban que se había encontrado un cuerpo sin salvavidas. En el momento de la última comunicación, las condiciones climáticas no eran buenas, con olas de cinco metros de altura y los vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, según informó la Prefectura.

Operativo de búsqueda

Desde las 23 del viernes se activó un operativo de búsqueda por mar y aire, agregaron las fuentes de PNA, que confirmaron que la última ubicación fue a 111 millas náuticas de Rawson, que equivalen a unos 200 kilómetros.

El jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de Prefectura Naval, Carlos Villarreal, explicó en declaraciones a TN que "estamos intentando localizar la embarcación con todos los medios posibles", y aseguró que "en ese momento en la zona había vientos fuertes, de uno 27 nudos".

El Rigel pertenece la empresa Pesca Nueva SA, botado en el astillero Vanoli en 1968, y tiene 27 metros de eslora y 6 de manga. De acuerdo a lo que informó Prefectura, la zona de búsqueda se ubica entre Rawson y Camarones, a una distancia de 210 kilómetros aproximadamente, en sentido lineal.

Diez barcos pesqueros que se encontraban en la zona participan del operativo para dar con el barco perdido, junto con un avión, dos helicópteros y los guardacostas "Prefecto Fique" y "Prefecto Derbes" que pertenecen a la Prefectura.