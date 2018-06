Cambiemos ya tiene despacho para tratar el proyecto que reduce impuestos de las tarifas

Los diputados provinciales de Cambiemos obtuvieron un triunfo estratégico en la pulseada que mantienen con la oposición en torno al proyecto para reducir al mínimo un tributo que se cobra con la factura del servicio eléctrico y cuya recaudación va a las arcas de los municipios.

Con el respaldo clave de legisladores de bloques minoritarios de origen peronista, el oficialismo consiguió dar despacho al proyecto en el plenario de las comisiones de Presupuesto e Impuestos, Legislación General y Servicios Públicos que se realizó ayer en la Cámara baja. De esa forma, el proyecto, que ya viene con aprobación del Senado, será llevado a la sesión prevista en Diputados para el próximo jueves.

Si se repite el esquema de apoyos del plenario del viernes, Cambiemos lograría sancionar una iniciativa que se instaló en el centro de una larga puja. Con todo, nadie se anima a arriesgar un pronóstico sobre cuál será el resultado de una votación en la que el oficialismo corre en desventaja.

Sube, pero un 6% menos

“Es una pelea con final abierto”, repetían cerca del bloque que preside Maxi Abad en referencia a la disputa por los cuatro votos que Cambiemos necesita sumar a los propios para sancionar una ley que fue impulsada con el objetivo de descomprimir el peso de los aumentos de tarifas. En concreto, el proyecto elimina dos impuestos de las facturas de energía eléctrica, con lo que su costo final se reducirá un 6%.

Eso, sumado a la reducción casi a cero de otras obligaciones que se pagaban con esa boleta, dispuestas por decreto de Vidal y por una ley sancionada semanas atrás, hará que en total el costo de la luz para los usuarios domiciliarios de la Provincia tenga una rebaja del 15,7 por ciento, la cifra anunciada originalmente por la Gobernadora cuando presentó la medida.

La medida es fue rechazada desde un primer momento por los intendentes, tanto oficialistas, en voz baja, como los opositores. Según estimaciones de los jefes comunales, dejarían de percibir unos 1.300 millones de pesos al año de sancionarse esta norma.

Plenario caliente

Cambiemos no tuvo mayores inconvenientes para aprobar el proyecto en el Senado, donde el bloque oficialista es mayoría. Pero se encontró con un panorama distinto en Diputados, donde es primera minoría, con 44 votos contra 48 de todas las bancadas de la oposición.

Por eso, desde un primer momento la pulseada se instaló en torno a esos cuatro votos que Cambiemos necesita para imponerse en la pulseada.

Ni bien ingresó el proyecto, desde el oficialismo pusieron en marcha una jugada que parece haber rendido frutos: desempolvaron una serie de proyectos opositores que también planteaban, como el de Vidal, eliminar esos impuestos de las tarifas de los servicios.

La movida encontró a la oposición fracturada. El intento que lanzó, días atrás, un sector de Unidad Ciudadana para alinear a los diputados de los distintos sectores del peronismo fracasó. Con ese panorama se llegó al plenario de comisiones que se realizó el viernes en Diputados y en el que no faltaron los cruces, prólogo de una sesión que ya se anticipa caliente.

Cambiemos tenía mayoría de sillones en las comisiones de Presupuesto e Impuestos y en la de Servicios Públicos. Pero necesitaba colaboración para conseguir los votos de la comisión de Legislación General, donde la oposición no sólo es mayoría, sino que controla la presidencia.

El apoyo inesperado

La llave para conseguir el despacho conjunto de las tres comisiones al proyecto llegó de la mano de la diputada María Alejandra Martínez, de un bloque minoritario denominado “Convicción Peronista”, quien terminó votado el dictamen oficialista.

El ingreso de Martínez a la sala del Anexo donde se realizó el plenario fue entre gritos y algunos reproches de intendentes del kirchnerismo, como el ensenadense Mario Secco, que se presentaron para dejar asentado su rechazo.

La Comisión de Legislación General es presidida por la ex camporista Rocío Giaccone, quien integra un bloque junto a José Ottavis. La legisladora de Junín es autora de un proyecto que pide discutir la rentabilidad de las empresas distribuidoras de energía eléctrica. En ese marco, una de las especulaciones apunta a que Cambiemos podría terminar prestando colaboración para que esa iniciativa se discuta si Giaccone, a su vez, presta apoyo al proyecto de Vidal el próximo jueves. Por ahora, todo está pendiente de definición.