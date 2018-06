Reducen aportes para cargos docentes y hay preocupación en los colegios privados

Los aportes del Estado provincial a los colegios privados para pagar los sueldos de mayo llegaron con fuertes “rebajas”. Mediante un comunicado distribuido hace diez días, según indicaron asociaciones que nuclean a los establecimientos educativos, la Dirección de Educación de Gestión Privada (Diegep) de la cartera educativa bonaerense informó que ya no giraría fondos para los docentes jubilados en actividad y para los directivos que tuviesen horas-cátedra en la misma institución.

Vale aclarar que el aporte estatal a los colegios de gestión privada tiene un único fin: el de cubrir -en mayor o menor medida de acuerdo al colegio- los salarios del plantel docente. Las situaciones “especiales” que la Provincia decidió discontinuar incluyen a maestras y profesores jubilados que siguen al frente del aula, directores con dos cargos (solo se reconoce uno) y directores que además dan clases (se desconocen esas horas).

“Derecho adquirido”

Los dos últimos casos “vienen de la época en que los colegios estaban bajo la órbita de la Nación, cuando el hecho de que un director también diese clases no se consideraba incompatible. Así se convirtió en un derecho adquirido, lo cual ahora se estaría reviendo”, dijo el presidente de Acidepba, Héctor Reynoso.

El titular de la entidad, una de las principales del sector, admitió que la comunicación de la Diegep (que lleva el número 107) les llamó “profundamente la atención, pues nos enteramos de la noche a la mañana hace unos diez días”.

En ese contexto, subrayó que “si bien es una potestad de la Diegep tomar una resolución de este tipo, por ley existe el Consejo Consultivo que agrupa a las asociaciones de colegios y a los funcionarios de Educación, y siempre que se ha adoptado una decisión relevante se convocó antes a ese cuerpo para conocer nuestra opinión, que luego podía ser tomada en cuenta o no, pero posibilitaba que les avisemos a los colegios lo que iba a suceder para que se organizaran”, reseñó.

Reynoso realzó que en esta oportunidad, cuando las instituciones educativas ya tenían “hechos los números”, se encontraron de buenas a primeras con que de los aportes para los sueldos de mayo les habían descontado los de todos los docentes jubilados.

“Hemos pedido una audiencia con las autoridades educativas para abordar este tema, y estamos esperando la respuesta”, apuntó el titular de Acidepba.

“Se incrementaron los costos para los colegios. Y hay de todo. Instituciones con espaldas anchas que podrían absorberlos y muchas que se manejan al filo y que difícilmente puedan sostener la situación”, anticipó.

Pese a que no cuentan con un porcentaje de afectados puesto que “en cada colegio difieren mucho las situaciones que contempla la comunicación ministerial”, admitió que “el impacto es muy fuerte”. “La educación es uno de los pocos sectores donde se continúa trabajando luego de la jubilación. Y esos casos crecen exponencialmente en escuelas tradicionales, con mucha antigüedad”, puntualizó.

“La situación es compleja, pero esperamos que a través del diálogo podamos llegar a buen puerto, como tantas veces”, indicó.