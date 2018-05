Freno a ejecuciones de Arba

La diputada provincial por el Frente Renovador Valeria Arata presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que suspende por 180 días la ejecución de sentencias judiciales sobre inmuebles de personas físicas, mini-Pymes y Pymes, ordenadas por deudas tributarias que mantengan los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires con Arba.

“Gran parte de la población, y en particular los bonaerenses, están siendo expuestos en los últimos meses a fuertes aumentos de variables claves de la economía, que han impactado en forma diferencial en los contribuyentes de impuestos, dejándolos en algunos casos en la insolvencia o al borde de ella. Las tarifas de electricidad y gas han aumentado de manera excesiva y se han cuadruplicado desde septiembre de 2016, afectando profunda y negativamente su rentabilidad”, cuestionó Arata.

Y la legisladora massista agregó: “Otro ejemplo relevante es el aumento del dólar, que impacta en todos los precios de la economía, pero especialmente en los productos importados, aumentando más de un 40% en los últimos seis meses”.

“A raíz de este contexto y la compleja situación que están atravesando, no solo las familias sino también las Pymes, presenté este proyecto que, de aprobarse, permitiría que las Pymes recuperen su capacidad de pago y puedan hacer frente a sus deudas.

La suspensión de ejecuciones tributarias que estamos proponiendo implica hacer un impasse para poder evaluar cada tipo de situación, antes de tomar medidas que lleven a un camino no deseado, y sin retorno”, cerró.