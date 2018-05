Uno de cada tres comercios barriales paga más por las tarifas que por el alquiler

La Defensoría del Pueblo bonaerense realizó un informe en distintos puntos de la Provincia que reveló que 1 de cada tres comercios barriales paga más por las tarifas de gas, luz y agua que en el alquiler, en un contexto en el que el 69% de los comerciantes considera que su situación económica será peor dentro de los próximos seis meses.

“Esta encuesta, que elaboramos junto al municipio de San Martín a cargo de Gabriel Katopodis, es significativa porque sabemos que estos negocios, como por ejemplo las despensas, son uno de los termómetros más fieles a la hora de hacer un diagnóstico de la situación económica del país y de la Provincia. En estos emprendimientos es donde se ve cómo los aumentos irracionales terminan impactando negativamente en la cadena productiva”, consideró el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

Ante una realidad que muestra que el 80% de los comerciantes no son propietarios de sus locales, además del 30% que paga más por los servicios que por el alquiler, el informe reveló que hay un 20% de comerciantes que de cada $100 que destinan al alquiler, en promedio $80 van a los servicios públicos, y un 50% restante para los que la relación es $40 de cada $100.

Por último, el relevamiento hizo un análisis de las expectativas económicas de los comerciantes barriales de cara a lo que se viene: el 69% cree que va a estar peor, el 25% igual y sólo un 6% cree que la situación va a mejorar.

“El Gobierno tendría que mirar el bolsillo de los comerciantes, estos datos no son sólo números, sino que los aumentos desproporcionados generan incertidumbre en este sector clave, que no sabe cuánto más le aumentaran al mes siguiente; que una de cada tres despensas ya estén pagando más de servicios que de alquiler habla de que la situación sigue empeorando”, apuntó Lorenzino.