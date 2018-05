Destacan a una docente de Bahía Blanca entre 10 jóvenes científicos de todo el mundo

La publicación de ciencia Intelligent Systems destacó a la doctora argentina Vanina Martínez como uno de los 10 investigadores más destacados en el campo de la Inteligencia Artificial.

Martínez es investigadora del Conicet y docente en la Universidad Nacional del Sur."Yo no pensaba dedicarme a la Inteligencia Artificial, sino que quería dedicarme a la programación en alguna empresa de software, hasta que me involucré un poco en la docencia como ayudante, y uno de mis profesores me invitó a un workshop. Ahí descubrí lo que era la investigación y que eso era para mí", contó Martínez a AM 1240 Radio Universidad.

"Primero me di cuenta de que quiero resolver problemas, ayudar al mundo de alguna manera relacionada con la computación, y uno de los grupos más fuertes en el Departamento de Ciencias de Computación de la UNS es el de inteligencia artificial. Luego definí esa área de investigación en mi doctorado", agregó.