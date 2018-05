Los docentes bonaerenses realizan el quinto paro en lo que va del 2018

Los docentes bonaerenses lanzan un nuevo paro provincial este martes y un paro nacional mañana, en el marco de la Marcha Federal Docente. En plena devaluación del peso y corrimiento de las previsiones inflacionarias, los gremios recordaron que "hace un mes" no los convocan a una reunión paritaria.

Con la paritaria trabada y sin reuniones hace semanas, los docentes estatales cobran "adelantos" a cuenta de un futuro acuerdo. Para la presidenta de la Federación de Educadores bonaerense (FEB), Mirta Petrocini , los adelantos que anunció el gobierno bonaerense "son parches que no dan una solución concreta al problema salarial de los educadores". "Se trata de cifras que se cobran por única vez y no son acumulables. En definitiva, no conforman salario real", apuntó la titular de la FEB.

Además de la FEB, el FUDB está integrado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), la Unión de Docentes de Buenos Aires (Udocba), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).