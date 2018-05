“El supuesto diálogo es para los medios”, lamentó Petrocini

De cara al paro de los docentes bonaerenses anunciado para hoy y mañana, la presidenta de la FEB, Mirta Petrocini, apuntó ayer contra el Gobierno provincial al señalar que “el supuesto diálogo que pregonan” los funcionarios “es para los medios, porque a los docentes no nos reciben”, y en ese sentido advirtió que se cumplió un mes sin una nueva convocatoria para discutir salarios.

En la previa de un paro de 48 horas de los principales sindicatos a nivel provincial y que culminará el miércoles en el marco de la Marcha Federal Educativa, Petrocini indicó que “este domingo se cumplió un mes desde la última convocatoria del Gobierno a la paritaria del sector”.

Y en esa línea, insistió en que los adelantos que anunció la gobernadora María Eugenia Vidal “son parches que no dan una solución concreta al problema salarial de los educadores” porque “se trata de cifras que se cobran por única vez y no son acumulables. En definitiva, no conforman salario real”.

“Hoy, todos los sectores admiten que una pauta inflacionaria anual del 15% es absurda ya que al mes de abril, la inflación llegó al 9,6%”, dijo la presidente de la FEB y sostuvo que “aceptar el incremento que quiere imponer el Gobierno es condenar a más de la mitad de los docentes a vivir por debajo de la línea de la pobreza”.

La última oferta que presentó el Gobierno provincial -y que los maestros rechazaron- contempla un aumento del 15% en tres tramos (7% retroactivo a enero, 4% en mayo y 4% en septiembre) más una cláusula de revisión en octubre.

A eso, se le suman adicionales por presentismo, por hasta $9.000; capacitación por $3.000 y material didáctico por $2.520.