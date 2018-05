La FEB ratificó el paro provincial de este martes y nacional del miércoles

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) ratificó este lunes el paro provincial de 24 horas de este martes, en el marco de la “jornada provincial de lucha establecida por el FUDB (Frente de Unidad Docente Bonaerense) y confirmó la medida de fuerza del miércoles 23 a nivel nacional convocado por la DAC y que participará de la Marcha Federal Docente.

“Este domingo, se cumplió un mes desde la última convocatoria del Gobierno a la Paritaria del sector. El supuesto diálogo que tanto pregonan las autoridades, es para los medios: a los docentes no nos reciben”, señaló Mirta Petrocini, la presidente de la FEB a través de un comunicado.

Además, sostuvo que los adelantos anunciados por el Gobierno “son parches que no dan una soluciónconcreta al problema salarial de los educadores” y aseguró que “se trata de cifras que se cobran por única vez y no son acumulables. “En definitiva, no conforman salario real”, expresó Petrocini.

En ese sentido, sostuvo que “hoy, todos los sectores admiten que una pauta inflacionaria anual del 15% es absurda ya que al mes de abril, la inflación llegó al 9,6%”, y afirmó que “aceptar el incremento que quiere imponer el Gobierno es condenar a más de la mitad de los docentes a vivir por debajo de la línea de la pobreza”.

Y concluyó: “El reclamo que venimos impulsando excede lo salarial, porque venimos denunciando el desmantelamiento del sistema educativo, por innumerables problemas de infraestructura, las condiciones en la que los docentes y alumnos deben concurrir a la escuela pública, el desfinanciamiento del IPS, el IOMA, la falta de cobertura de cargos, entre otros problemas”.