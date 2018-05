Citan a declarar a intendentes en causa por desvío de fondos

El juez federal Claudio Bonadío comenzó a citar a intendentes bonaerenses para que respondan sobre el destino de millonarios fondos destinados a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), en una causa que involucra a casi 200 jefes comunales, 68 de ellos de la provincia.

Entre los primeros citados se encuentran los intendentes de Colón, Ricardo Casi y Laprida, Alfredo Fischer; además de los ex jefes comunales de Patagones, Ricardo Curetti; General Arenales, José María Medina; y Balcarce, José Echeverría.

Bonadío investiga el destino de 600 millones de pesos distribuidos entre 2013 y 2015 en el marco del Girsu, un programa coordinado por el Gobierno nacional. Por la causa ya fueron indagados los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.

Ahora es el turno de los intendentes, de los cuales 68 son bonaerenses. En esta nueva etapa, el foco de la investigación es saber cuál fue la responsabilidad de los jefes comunales en el uso de los fondos girados por la Nación, ya que Bonadío cree tener pruebas suficientes para demostrar que no se utilizó para el destino con el que el fondo fue creado.

El expediente comenzó con una denuncia, en 2016, del Ministerio de Ambiente que conduce Sergio Bergman, tras una auditoría sobre los fondos del programa Girsu, que determinó que entre 2013 y 2015 el programa "funcionó con serias deficiencias de control interno, que posibilitaron una arbitraria y desigual distribución de fondos".