El Senado bonaerense aprobó la quita de contribuciones a municipios en las tarifas

Cambiemos impuso el número en el Senado y aprobó la quita de impuestos en las tarifas

La norma afecta los ingresos de los municipios, por eso es rechazada por los intendentes. Ahora deberá definir Diputados

Con un fuerte debate sobre la política tarifaria del gobierno de Cambiemos y sobre las finanzas de los municipios, el Senado bonaerense aprobó l proyecto enviado por el gobierno de María Eugenia Vidal que elimina una serie de tributos que se cobran en las boletas de luz y agua recaudados por las comunas.

La norma, que generó fuertes rechazos de intendentes del peronismo y quejas puertas adentro de los jefes comunales de Cambiemos, fue aprobada con los votos del oficialismo y el rechazo de todo el arco opositor, desde donde se impulsaron despachos de minoría.

Ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, donde, si se replica el mismo esquema de apoyos, no tendría muchas chances de conseguir la sanción.

La norma consta de dos artículos. El primero plantea el caso del servicio eléctrico. En ese marco, modifica la contribución de las prestatarias eléctricas a los municipios que pasa del 6% al cero con cero uno por ciento (0,01 %) “de sus entradas brutas”.

El otro artículo es el que sustituye el 57 de la Ley Nº 13.404, en este caso de las facturas de gas. Se pasa de una contribución del 3% a una de 0,01%.

Según estimaciones de los intendentes, si se eliminan efectivamente esos impuestos, las comunas dejarían de recaudar unos 1.300 millones de pesos al año.

Desde el kirchnerismo, la presidenta del bloque Teresa García justificó el rechazo al señalar que el alivio para los usuarios bonaerenses es “insignificante”.

Por el oficialismo, el que marcó postura fue el jefe del bloque, Roberto Costa, quien negó que con esta ley se le esté “ quitando fondos a los municipios”.

“Ellos reciben aportes coparticipables como nunca antes, gracias a que la gobernadora Vidal reclamó los fondos de coparticipación que los gobernadores anteriores regalaban al gobierno nacional y era plata de nuestro vecinos”, dijo el legislador de Cambiemos.

Municipios de la region

La quita de impuestos a las tarifas “a Ameghino le repercutiría en $2,5 millones anuales”, según lo manifestado por el intendente Calixto Tellechea en referencia al proyecto discutido en la Legislatura bonaerense. No obstante, manifestó: “Hay que aguantar el esfuerzo que hacemos todos para que esto salga hacia adelante”.

“Nosotros apoyamos a la Provincia y a la Nación en sus decisiones. Hay que aguantar el esfuerzo que hacemos todos para que esto salga hacia delante. Tendremos que ver en qué partidas ajustaremos, porque en los Municipios está todo muy ajustado”, apuntó.

Intendentes de distritos vecinos también se manifestaron sobre el mismo tema. En ese marco, un gran descontento expresó el jefe comunal de General Pinto, Alexis Guerrera, quien consideró: “Les piden sacrificio a los vecinos, a los gobernadores y a los intendentes, pero ellos, que tienen al alcance de la mano reducir el 21% del IVA, no lo tocan. Se les dan ventajas de mayor rentabilidad a las empresas, por lo que se deterioran las economías provinciales y municipales, y a los propios vecinos”.

“Si se concreta, no va a ser la Provincia la que pondrá el dinero, sino los Municipios. Es tremendamente perjudicial para las finanzas del Municipio”.

Por su parte Alberto Conocchiari (de “Unidad Ciudadana”), de Leandro N. Alem, dijo: “Como ocurre siempre en el esquema comunicacional de ‘Cambiemos’, se maquilla el conflicto y se intentan mostrar estas medidas. Esta quita impositiva de la Provincia lo que hace es beneficiar a las empresas, no a la gente. La gente va a pagar unos pocos pesos menos, pero, para el Municipio, es una medida negativa”. Y acotó: “El Municipio está del lado de la gente. Intentamos cubrir todo lo que quita el Estado provincial. Vemos que el alquiler y las tarifas se llevan la totalidad de los ingresos de los vecinos. Todas las demandas rebotan en las ventanillas municipales, y nos tenemos que hacer cargo”.