A partir mañana habrá una frecuencia más en el servicio de tren a Chivilcoy

A partir de mañana, el servicio de Larga Distancia que conecta las estaciones Once y Chivilcoy ofrecerá una nueva frecuencia ida y vuelta, que saldrá los martes desde Once a las 18:30 hs. y los miércoles a las 06:43 hs. desde Chivilcoy. Esta frecuencia se suma al servicio que parte habitualmente los viernes a las 19:53 hs desde Once y a las 03:13 hs desde Chivilcoy.

Además, el pasado viernes 4 de mayo, se incorporó una nueva parada intermedia en la localidad bonaerense de Luján. De esta forma, el servicio pasa por Once, Luján, Mercedes, Suipacha y Chivilcoy.

“Esta frecuencia adicional, con la nueva parada en Luján, forman parte de nuestro compromiso con el transporte público de calidad y la recuperación del sistema ferroviario que ya estamos llevando adelante con la reactivación de los trenes de carga y un ambicioso plan de 14.000 millones de dólares en el área metropolitana, que ya está en marcha”, expresó Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación.

Por su parte, Marcelo Orfila, Presidente de Trenes Argentinos Operaciones, afirmó: “Estamos muy contentos de poner al servicio de nuestros pasajeros una nueva frecuencia a Chivilcoy con coches modernos y cómodos, aire acondicionado, asientos amplios, baños y dispensers con agua fría y caliente para hacer más agradable la experiencia de viaje".

Los pasajes para el tramo completo de Once a Chivilcoy cuestan desde $78. Quienes compren su pasaje a través de la web cuentan con un 5% de descuento sobre el importe total. A su vez, los jubilados tienen un 40% de descuento, mientras que los menores de 12 años abonan la mitad del pasaje y los menores de 3 que no ocupen asiento viajan gratis.