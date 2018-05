Vidal supervisó obra hidráulica

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, supervisó ayer la finalización de una obra hidráulica que evitó inundaciones en los partidos de Arrecifes, Pergamino y Salto durante las fuertes tormentas ocurridas el fin de semana pasado.

"Venir acá y ver que la obra terminó, que da resultado, genera que podamos creer en un futuro mejor”, dijo Vidal.

En un diálogo que mantuvo con la prensa la gobernadora agregó: "Después de un fin de semana en el que me tocó acompañar a muchos vecinos de la Provincia que en distintos lugares sufrieron inundaciones, como siempre lo hacemos, venir y saber que aquí no hubo personas evacuadas, como no hubo en Salto, ni en Pergamino ni en La Emilia ni en La Plata, es ver que avanzamos, que el cambio también llegó a la obra hidráulica”.

Acompañada por el intendente del municipio, Javier Olaeta y por el director provincial de Hidráulica, Mario Gschaider, Vidal indicó que "era un compromiso que tenía con los vecinos: que las obras para no inundarse más se hagan, que avancen. Cuando se terminan pasa esto: viene una lluvia fuerte y la gente no tiene que irse de su casa y duerme tranquila".

Limpieza y saneamiento

La mandataria supervisó la etapa de limpieza y saneamiento del río Arrecifes, en el partido homónimo, ejecutada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia.

Las tres etapas de la obra hidráulica ya finalizaron y el fin de semana pasado los residentes de este distrito y los partidos vecinos no se inundaron aunque cayeron 300 milímetros de lluvia.