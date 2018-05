Costa destacó logros en materia de salud

El titular del bloque de senadores bonaerenses por Cambiemos, Roberto Costa, se refirió a los avances alcanzados en materia sanitaria en la provincia de Buenos Aires y afirmó: “Estamos trabajando para que todos los bonaerenses puedan acceder a un plan de salud de calidad, con equipamientos e insumos, hospitales en buenas condiciones y capacidad de respuesta ante una emergencia”.

En ese sentido, el legislador destacó la implementación del SAME Provincia: “Hay que estar cuando más se nos necesita y ante una urgencia contar con un servicio que pueda brindar asistencia de manera rápida, con ambulancias equipadas adecuadamente. Eso habla de un Estado presente”.

Costa señaló que “el sistema de emergencias provincial está implementado en 48 municipios, llegando a 8 millones de bonaerenses” y sostuvo: “estamos trabajando para que a fines de este año sean 56 los distritos que cuenten con el SAME y lograr un alcance total para fines de 2019, llegando de este modo a los 135 municipios”.

“SAME Provincia es el primer sistema de emergencias provincial de atención primaria en la vía pública que articula con los servicios de guardia locales para poder atender en tiempo y forma.

a los pacientes, disminuyendo el número de muertes evitables”, manifestó Roberto Costa y agregó que “los municipios adhieren a partir de convenios firmados con la Provincia”.

Por otro lado, el presidente de la bancada oficialista remarcó los avances en el Plan Integral de Obras que alcanza a 58 hospitales de 30 municipios; el Plan Provincial de Control del Cáncer y la implementación del Plan de Adicciones, que contempla la asistencia en emergencias tanto en la vía pública como en hospitales y un programa de seguimiento.