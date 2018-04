Freno para Farmacity

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aries aprobó la iniciativa del legislador massista Lisandro Bonelli, que intenta frenar el avance de farmacias que pertenezcan a empresas multinacionales en la provincia como Farmacity.

El proyecto fue girado al Senado para continuar su tratamiento, aunque todo parece indicar que será difícil que allí avance la iniciativa.

El texto aprobado ratifica que lo se establece en el artículo 14 de la Ley 10.606 es taxativo, no enunciativo, por lo que todas aquellas figuras que no estén contempladas en el mismo no podrán comercializar medicamentos en la provincia de Buenos Aires.

En este marco, el diputado del Frente Renovador Lisandro Bonelli explicó que "las farmacias no son un comercio, sino un servicio público como extensión del sistema de salud, y determina que no puede haber una a menos de 300 metros de otra".

Y agregó que el artículo aludido "permite como titulares a empresas unipersonales, SRL, sin fines de lucro -mutuales- pero no a sociedades anónimas", como sería el caso de Farmacity, empresa que se encuentra litigando en la Justicia para poder establecerse en la provincia.

Por su parte, la diputada de Cambiemos Alejandra Lordén dijo que "nos debemos una ley ´modelo´ de farmacia, que contemple la posibilidad de apertura en todas sus variables".

Y aclaró que "podría haber creado un proyecto de ley en soledad pero estoy convencida de que debe ser creada en conjunto con todos sus actores, en el recinto, en las comisiones, con el colegio de farmacéuticos y todos los bonaerenses".