Campaña contra la gripe: los afiliados de IOMA en riesgo aún no se pueden vacunar

A veinte días de que el Ministerio de Salud de la Nación lanzara la campaña antigripal, afiliados de IOMA que integran grupos de riesgo por su mayor vulnerabilidad no han podido recibir todavía la vacuna o han tenido que pagar. El motivo, según reconocieron en la obra social de la Provincia, es un atraso en la distribución de dosis que esperan poder solucionar en algún momento a principios del próximo mes.

“Todos los años para esta fecha me doy la vacuna porque, además de tener más de 65 años, sufro de EPOC, y una gripe fuerte me puede mandar al hospital. Fui toda esta semana a la farmacia y, como seguía sin llegar y tampoco me decían cuándo podían recibirla, terminé pagando $ 450. Al final, entre los estudios de laboratorio que IOMA no me cubrió por primera vez el mes pasado y la vacuna de la gripe, ya no sé para que pagué toda mi vida una obra social”, se quejó Amelia, una afiliada de la obra social.

Su reclamo no fue el único de su tipo esta semana. Otros afiliados de IOMA denunciaron la misma situación. A muchos de ellos les resultaba inexplicable cómo podía ser que mientras las autoridades sanitarias instan a las población en riesgo a vacunarse contra la gripe, la vacuna no les fuera provista todavía por su obra social.

Situación inadmisible

El atraso de la obra social de la Provincia no fue el único. “También PAMI estuvo sin entregar las vacunas contra la gripe hasta el lunes pasado”, reconocieron en el Colegio de Farmacéuticos de La Plata al aclarar que “algunas de las farmacias de la Ciudad no las recibieron aún”.

“Estamos casi en mayo y todavía la vacuna contra la gripe no se encuentra disponible en muchos lugares porque `todavía no llegó`, `ya se agotaron las que había` o sólo hay para quienes la pueden pagar. Es realmente inadmisible”, se queja Silvia Gascón desde Red Mayor, una organización civil por los derechos de los adultos mayores, señalando la especial vulnerabilidad que tiene este sector de la población.

Como recordaron desde la dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Provincia, las personas mayores de 65 años que no lo han hecho todavía deben aplicarse este año, además de la vacuna contra la gripe, la “Antineumocócica 13 valente”. Y quienes ya lo hayan hecho el año pasado deben recibir ahora la “Antineumocócica 23 valente” a fin de completar su inmunización contra la neumonía.<