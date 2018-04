Aumentan ataques sexuales contra niñas

Desde la Asociación de Víctimas de Violaciones (Avivi), su titular María Elena Leuzzi consideró que “nuestra sociedad se debe un debate profundo y realmente serio, sobre las herramientas que necesitamos para que los violadores no vayan a la cárcel, salgan en poco tiempo y vuelvan a reincidir, porque el nivel de casos actual, de 12 hechos diarios con víctimas de hasta 13 años, es una consecuencia directa de esta problemática”.

“Un primer paso podría ser sumar las penas cuando hay varios delitos, que es algo que aquí no funciona. En España, por ejemplo, el sistema penal funciona de esa manera, entonces con los agresores sexuales tienen la posibilidad de que se mantengan en prisión durante una mayor cantidad de años”, señaló Leuzzi.

De acuerdo con los datos sobre hechos como el padecido por la niña de 13 años en el barrio de Colegiales, se repiten por día unas 12 veces en el conurbano bonaerense y algunos barrios porteños.

“Tenemos esa cantidad diaria de casos de niñas interceptadas para manosearlas, abusarlas o directamente violarlas. La enorme mayoría de episodios de esta naturaleza no se denuncian penalmente, pero suceden”, dijo la especialista.

Asimismo, manifestó que “las calles están llenas de personas con esta psicopatía, pero las leyes penales los tratan como delincuentes comunes, entonces luego de un tiempo encerrados reciben beneficios excarcelatorios, por lo que vuelven a causar daño. El nivel de reincidencia es del 100%”, dijo Leuzzi.

Echarri consternado

Pablo Echarri, vecino de la nena de 13 años violada en el puente Jorge Newbery al mediodía en Colegiales, habló para explicar su preocupación por la agresión y la inseguridad imperante en el barrio. “Este violador debe ser encontrado y puesto a disposición de la Justicia”, dijo el actor y agregó que “termine donde deba terminar”.

Echarri, que es padre de una adolescente de la misma edad que la víctima, se mostró consternado y dijo: "Nos enteramos a través del papá de la nena, para nosotros que somos padres nos es difícil digerir una noticia así y nos pone en alerta".

"Mi opinión es que los abusadores y violadores son ciudadanos que deberían estar apartados del resto de la sociedad”, dijo el actor y agregó la posibilidad de que “exista un registro común de violadores para que se prevengan estos casos pareciera ser un intento de solución".<