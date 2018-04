Junto a Gabriel Sánchez Zinny, Petrecca recorrió escuelas y jardines en Junín

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, y el director General de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, recorrieron algunos de los establecimientos educativos en los que se están realizando importantes obras de infraestructura, en el marco de la visita del ministro a la ciudad.

Además, el jefe comunal y el funcionario bonaerense visitaron la Escuela Nacional, en donde desde la semana pasada se está realizando una capacitación para directivos y docentes, en el marco del programa Red de Aprendizajes.

"Estamos permanentemente en contacto en la diaria, pero siempre es bueno que el ministro venga al territorio, que tenga contacto con los establecimientos y que también tenga contacto directo con los docentes y los alumnos", afirmó Petrecca.

"Estuvimos presentes en la importante capacitación que se está llevando adelante desde la Provincia y mostrándole también los avances del plan de obras al que nos habíamos comprometido con él mismo en diciembre del año pasado. En ese momento anunciamos un plan ambicioso de casi diez establecimientos que íbamos a reparar, en muchos casos de cero, y hoy estamos en la Escuela N° 1 viendo cómo avanza el SUM, ya con el tinglado realizado", agregó.

Respecto de la visita del ministro, en tanto, expresó: "Gabriel vio lo que era este lugar, totalmente abandonado, con yuyos por todos lados, y hoy vemos cómo se está transformando. Así que esperamos que, cuando esté finalizado, contemos nuevamente con su visita para inaugurarlo".

"Este era un espacio muy prometido, como tantas obras prometidas pero no hechas. Y nosotros no hemos prometido, sino que lo estamos realizando. Esa es una marca distinta, que nos permite empezar obras y terminarlas en tiempo y forma", finalizó.

Por su parte, Sánchez Zinny expresó: "Estoy muy contento de estar nuevamente acá en Junín. Con Pablo hablamos muy seguido, pero para mí es importante recorrer y estar en los lugares. Pablo es un convencido de la educación, así que nos es fácil trabajar en conjunto".

"Además de todas las obras y las mejoras que Pablo está haciendo en Junín, nos está ayudando también para hacer la capacitación en el colegio Nacional, con más de 50 directivos, no sólo de Junín, sino también de Bragado, de Trenque Lauquen y Pergamino", agregó.

Capacitación

"Estamos dando una capacitación a directivos, dentro de un programa que se llama Red de Aprendizaje, que incluye a dos mil escuelas de la provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando fuertemente en mejorar los aprendizajes, en invertir en infraestructura, en que trabajen en red, en darles capacitación a los directivos y docentes y esta vez tocó en Junín, gracias a la ayuda del intendente, para que la región pueda capacitarse", dijo el ministro.

"Es una capacitación enfocada en los equipos directivos de las escuelas, en temas que hacen a los aprendizajes, como matemática y lengua, pero también enfocada a temas de gestión, de habilidades blandas y al trabajo en equipo. A veces no nos enseñan a trabajar en equipo y esas son capacidades que uno tiene que adquirir para trabajar con otros docentes, con otros directivos y para trabajar en red. Son todas capacidades que estamos tratando de que incorporen los directivos en estas jornadas, porque creemos que eso ayuda a la gestión de la escuela y también a la mejora de los aprendizajes", finalizó.

El subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín, Daniel Pueyo, también fue parte de la recorrida y, tras dialogar con el ministro, afirmó: "para nosotros es un verdadero prestigio que vengan a recorrer y a conocer parte de nuestro trabajo diario. Parte del compromiso que habíamos tomado con la educación es la infraestructura escolar y es una gran satisfacción que el ministro venga a ver cómo se está trabajando".

En tanto, María Laura Ávila, vicedirectora de la Escuela N° 1, manifestó: "Hace muchos años que teníamos el SUM en mal estado, porque lo habían empezado a arreglar y después quedó en la nada. Así que es algo muy esperado y estamos súper felices de que se esté haciendo. No vemos la hora de que esté terminado, porque podemos realizar un montón de actividades escolares que se dejaron de realizar, tales como actos con familias y diferentes presentaciones con los nenes, que no podíamos hacer porque no teníamos espacio".