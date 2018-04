"Los vecinos de Junín me dicen que no pueden pagar las tarifas"

La diputada provincial de Junín, Rocío Giaccone, estuvo en el piso de "Siempre es Hoy", por Radio del Plata y se refirió a la polémica por las aumentos en los servicios, que afectan a todos los vecinos bonaerenses. "Junín está como el resto de la provincia: sufriendo", disparó.

Consultada por el periodista Daniel Tognetti, la legisladora hizo referencia al anuncio de la Provincia sobre la derogación de los impuestos provinciales que aparecen en las boletas de luz, gas y agua: "Estamos hablando del impuesto pero ya no debatimos que la tarifa no puede pagarse". Y agregó: "Hay un gran fracaso de la políticas energéticas de Cambiemos".

Giaccone aseguró que los aumentos no se pueden pagar. "En Junín sufre el sector productivo, sufren las familias y sufren los comerciantes. Que además ya sufren la falta de generación de empleo", señaló la legisladora.

"Llevan 27 meses de gobierno y todavía no solucionaron nada de lo que dijeron", dijo en particular sobre la situación que atraviesa la ciudad de Junín. Además, hizo referencia al sistema de Salud local, en el que hay una grave falta de insumos. "Al Intendente hay que marcarle los errores y exigirle que cumpla lo que prometió", concluyó durante la entrevista.