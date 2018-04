Los martilleros de la Provincia proponen créditos para la compra de terrenos

La financiación mediante créditos destinada a la adquisición de terrenos para la construcción de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente será la propuesta que acerque el Colegio provincial a las autoridades de la banca pública.

Así lo anticipó el titular de la entidad que nuclea a los profesionales inmobiliarios bonaerenses, Juan Carlos Donsanto, quien señaló que el proyecto será elevado a las autoridades de los Bancos Nación y Provincia de Buenos Aires.

“Es indudable los beneficios que han aportado los créditos en los últimos años a través de la banca oficial y privada, pero es necesario ir por más incluyendo la adquisición del terreno con fines de construcción. Cada vez que se inicia la ejecución de una obra se movilizan treinta y cinco rubros que dinamizan la economía de las ciudades”, indicó el titular del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense.

En tal sentido remarcó que “el objetivo es incluir en estas líneas a aquellos vecinos que no tienen terreno y en la actualidad no pueden acceder a las líneas destinadas a la construcción. Ampliar esta operatoria no sólo ampliará la base de beneficiados con estas operatorias crediticias, sino también será un aporte para motorizar la economía de cada población a partir del movimiento que genera la construcción”.