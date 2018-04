Docentes convocan a otro paro para el miércoles, tras el fracaso de la paritaria

Los gremios docentes bonaerenses convocaron a un nuevo paro de 24 horas para el miércoles próximo, en rechazo a la oferta salarial que presentó ayer el gobierno provincial, que tras el fracaso de la reunión anunció que subirá al 8% el adelanto a cuenta que está abonando a los maestros mientras se continúe negociando el aumento.

La huelga del miércoles será acompañada por una movilización de los gremios en la ciudad de La Plata, anunciaron los dirigentes del Frente Gremial Docente tras el fracaso de la reunión que mantuvieron con los funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal.

La nueva propuesta salarial fue del 10% en tres cuotas pero sólo para el primer semestre: un 5% retroactivo a enero, 3% más en abril y 2% extra en junio y además 3.000 pesos por presentismo.





​​​​​​​Rechazo gremial

Los sindicatos docentes no la consideraron mejor que la anterior y señalaron que la propuesta del 4 de abril implicaba un 11% por ciento de aumento hasta junio mientras que la nueva trepaba a 10% en ese mismo lapso.

No obstante, la nueva oferta contemplaba que en julio se reanudaran las negociaciones con vistas al segundo semestre, mientras que la anterior proponía revisar el aumento recién en octubre.

Con el anuncio del paro docente ya concretado, Lacunza encabezó una rueda de prensa en la que anticipó que se subirá al 8% el adelanto a cuenta de paritaria del 5% venía abonando a los maestros, mientras aún no se llegue al acuerdo definitivo.

De esta forma, la gestión de Vidal se encuentra implementado de hecho la propuesta que los sindicatos no aceptaron, en medio de una pulseada que continúa extendiéndose.

"Rechazamos esta oferta porque ante el tarifazo y la inflación no se puede sostener una pauta del 15%", afirmó Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, al retirarse de la audiencia en La Plata.



Por su parte, su colega Mirta Petrocini, de la FEB, sostuvo que "esta propuesta semestral sigue siendo la misma, aunque en realidad en el semestre es un punto menos y no vamos a aceptar salarios a la baja".

"Rechazamos una propuesta que no da respuesta a la pérdida de poder adquisitivo. No queremos discutir presentismo y capacitación como variable del salario. Perdimos un punto frente a la propuesta del 4 de abril, llegábamos al 11% en mayo y con esta llegamos al 10% en mayo", sostuvo la dirigente en declaraciones a la prensa.

Por su parte, Lacunza lamentó el rechazo de los sindicatos a la propuesta, anunció el aumento del adelanto a cuenta de paritaria y volvió a diferenciar entre los maestros y los gremialistas que los representan.

"Vamos a disponer que el aumento del 8% sea depositado en las cajas de ahorro de los maestros, en lo que será el segundo adelanto a cuenta de la paritaria", sostuvo el ministro, quien agregó: "Que no haya acuerdo no significa que vamos a tener a los maestros como víctimas del acuerdo dirigencial".

Con la nueva propuesta no aceptada, el salario promedio de un docente con presentismo pasaba de $ 24.659 a $27.500 y el salario inicial de un docente ingresante con presentismo pasaba de $12.500 a $ 14.250 mensual.

La audiencia en el Ministerio de Economía provincial que fracasó este viernes fue la número 16 desde noviembre.