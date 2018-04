El Puerto Buenos Aires recuperó $ 80 millones

A través de un convenio entre los Ministerios de Transporte de la Nación, de Producción de la Provincia y el Puerto Buenos Aires, se recuperaron más de 80 millones de pesos en coparticipaciones de trabajo de dragado en canales de uso compartido.

El Ministerio de Producción de la Provincia firmó con el Ministerio de Transporte y las autoridades del Puerto Buenos Aires un acuerdo histórico mediante el cual los costos de las operaciones portuarias en los canales de Acceso y Sur, compartidas con Puerto Dock Sud, no serán íntegramente absorbidas por el Puerto Buenos Aires - como se hizo hasta el momento - sino que serán coparticipadas entre Nación y Provincia.

“El objetivo es reordenar las prioridades en las obras portuarias de cada jurisdicción. Cada obra de este tipo que lleva adelante el Gobierno, es un paso más hacia la reactivación del país. Mejorar las vías navegables no sólo aporta a la reducción de costos logísticos, también promueve la competitividad entre los puertos y entre las industrias y empresas que los utilizan. Este convenio refleja el trabajo en equipo que desarrollamos entre Nación y Provincia”, expresó Javier Tizado, Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Gonzalo Mórtola, interventor del Puerto Buenos Aires, manifestó que "debemos fomentar el crecimiento de nuestros puertos, y hoy existe la posibilidad única de trabajar en equipo Nación y Provincia. Este acuerdo es muy importante para Puerto Buenos Aires ya que nos permite recuperar ingresos que serán reinvertidos en obras que continúen impulsando el desarrollo portuario.”

El acuerdo promueve la compensación por los trabajos de mantenimiento del sistema de balizamiento y dragado del tramo común del Canal de acceso firmado con la Provincia de Buenos Aires, por el que ambas autoridades se harán cargo del costo de las obras. El valor de las mismas se determinará de acuerdo al movimiento de buques de ultramar que tengan como destino a cada puerto, a fin de no encarecer los costos portuarios.

Para el convenio se tomó como referencia los costos que implicaron e implican las licitaciones públicas de dragado de adecuación y mantenimiento de los Canales de Acceso y Norte, y la licitación por la que se adjudicaron las tareas de balizamiento del Canal Sur y su implementación será de forma retroactiva a Julio de 2017.