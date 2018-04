Vidal envía a la Legislatura la reforma integral judicial

La gobernadora María Eugenia Vidal enviará hoy a la Legislatura bonaerense tres proyectos de ley que comprenden la Reforma integral de la Justicia de la provincia de Buenos Aires: uno correspondiente al procedimiento laboral, el otro referente al Código Procesal Penal orientado a la víctima y el restante sobre la reforma de selección de magistrados. Estos escritos se suman a otros dos ya presentados –y que tienen estado parlamentario– como la creación del mapa judicial y la modificación al procedimiento del Jury de enjuiciamiento de magistrados. El anuncio lo hará a las 10 en la Gobernación.

Con este nuevo envío el gobierno bonaerense busca una nueva Ley de Procedimiento Laboral ya que la actual data de 1995. Buscará tener juicios más rápidos y menos costosos, ya que las causas estarán a cargo de un juez y no de tres, como hasta ahora.

Respecto de la elección de magistrados el proyecto contempla que todos los que quieran ser jueces o fiscales tendrán que asistir obligatoriamente a la Escuela Judicial, algo que hoy no se da. Para lograr transparencia los exámenes orales serán filmados y se contemplará un orden de mérito para acceder a los cargos.

Nuevo código penal

A su vez impulsa un nuevo Código Procesal Penal para garantizar la participación de la víctima durante el proceso judicial. La reforma busca que la víctima pueda conocer y participar en las decisiones que tome el juez a lo largo de todo el proceso, y que tenga voz en casos como otorgamientos de juicios abreviados, salidas transitorias o libertad condicional. Cuando los jueces no permitan participar a la víctima, los actos serán nulos. Entre otros puntos, la reforma intenta reducir la cantidad de recursos que puede interponer un delincuente para evitar la prisión. Hoy puede realizar hasta siete presentaciones y el proyecto intenta bajar ese número a cuatro.

Mientras, el gobierno provincial sigue trabajando en un nuevo Código Contravencional para cambiar el vigente que tiene más de 40 años. Será en junio la presentación del proyecto que creará nuevas figuras y sanciones para resolver conflictos menores sin llegar a la aplicación del Código Penal y apuntará a la reparación del daño que compense a la víctima.

Con la intención de despolitizar y transparentar el sistema y poner a la víctima en el centro de los procesos, Vidal ya envió en este 2018 –como primera etapa– los proyectos de ley que buscan simplificar el Jury de enjuiciamiento de magistrados y de la constitución de una comisión permanente para la creación del Mapa Judicial. Ambos pasaron a comisión.

En octubre, además, se presentará un nuevo Código Procesal Civil y Comercial con el fin de agilizar y bajar los costos de los procesos, buscando más juicios orales que escritos para poder resolver más cuestiones en menos tiempo y con mayor contacto entre el vecino y el juez.

Y hacia fin de año se hará una presentación de un nuevo proyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial para contar con las dependencias que se necesitan donde hacen falta, eliminando aquellas que prácticamente no funcionan y determinando la cantidad y distribución de los juzgados según criterios de necesidad y no de conveniencia.

Para 2019 quedará pendiente trabajar sobre la formación y capacitación permanente de los abogados, para asegurarles a los bonaerenses que quienes defienden sus derechos cuenten con una formación profesional adecuada.