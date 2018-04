Buscan a un león suelto en La Plata y hay pánico entre los vecinos

Los vecinos de La Plata y Berazategui están bajo alerta por una denuncia que atemorizó a todos: un vecino vio a un león suelto. Desde el viernes, oficiales de la policía bonaerense, personal de Defensa Civil, expertos en fauna y veterinarios lo están buscando, sin éxito.

La denuncia fue realizado por un vecino: "Era una figura que claramente parecía a un león macho, con su melena, bajo una lámpara de alumbrado", explicó en diálogo con el diario El Día. "Tenía movimientos lentos, como cansinos, se lo veía viejo. Tiramos un tiro al aire y salió corriendo por un campo de soja. Incluso dejó sus huellas", aseveró.

Ante falsas versiones que indican que un león se habría escapado de nuestra Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS), aclaramos que en ECAS no contamos con ejemplares de esta especie. Muchas gracias. — Agroindustria BA (@AgroindustriaBA) 8 de abril de 2018

Según confirmaron desde Fauna Bonaerense, la denuncia no fue desestimada y las autoridades están atentos a cualquier novedad. "Después de la denuncia, no lo vio nadie más. Hay muchas personas que tiene este tipo de animales en su casa y no los declaran. Entonces no se hacen cargo si se les escapó", argumentaron.

Horacio Mangudo, director de la Estación de Cría de Animales Silvestres de la ciudad, aseguró que en el predio no tienen leones ante las falsas versiones que indicaban que el animal podría haberse escapado de allí. Tampoco registró la falta de animales similares.

En el operativo participaron con dos camionetas, caballos, una jaula trampa y dardos tranquilizantes.